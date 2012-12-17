Большинство россиян посещающих храмы, никогда не читали Библию

74% россиян исповедуют православие, 7% составляют мусульмане. К каждой из других религий относят себя не более 1% респондентов, показал опрос. Об этом сообщает «Православие.By».

С 2009 года доля православных в стране сократилась на шесть процентов (было 80%), а мусульман, наоборот, выросла - на три (4%), сообщает Аналитический центр Юрия Левады, социологи которого в конце ноября провели представительный опрос 1600 человек в 130 населенных пунктах 45 регионов РФ.

По их данным, число не относящих себя ни к какому вероисповеданию за три года выросло с 8% до 10%, а атеистов сократилось с 6% до 5%.

Среди православных доля тех, кто посещает храм, составляет 76%. При этом 33% опрошенных сообщили, что ходят в церковь, чтобы поставить свечку и помолиться, 29% бывали на крестинах, венчании или отпевании, 11% участвовали в богослужении.

Еще 29% граждан посещают храм, "когда просто возникает желание зайти, побыть в церкви", 8% - во время экскурсий, 7% - чтобы исповедоваться и причаститься.

В ходе опроса также выяснилось, что большинство респондентов (61%) никогда не брали в руки Библию. Среди тех, кто знаком со Священным Писанием, 24% читали Евангелие, 16% - Ветхий Завет, 11% - книги Нового завета.