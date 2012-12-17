Албанская Православная Церковь не признает результаты переписи населения

Официальные результаты переписи населения, проведенной в 2011 году в Албании, являются неприемлемыми и нереальными, заявляют в Албанской Православной Церкви, сообщает Greek Reporter.

Партия греческого меньшинства, проживающего в Албании, — «Omonia» обратилась к албанскому правительству и международному сообществу с требованием не признавать опубликованные результаты переписи населения.

В партии считают, что полученные данные были сфальсифицированы в ущерб этнических греков и других православных меньшинств, македонцев и черногорцев. По этой причине партия «Omonoia» намерена провести параллельную перепись населения с целью доказать, что обнародованные ранее официальные результаты являются ошибочными.

В свою очередь в Албанской Православной Церкви объявили о том, что будет опубликовано официальное заявление по данному вопросу за подписью Предстоятеля Церкви, Архиепископа Анастасия.

Согласно официальным результатам переписи, в Албании с населением в 2,8 млн. человек, только 24 360, или 0,54 процента, являются греками, и что греческим языком пользуются лишь 0,15 процента жителей Албании. Между тем албанские СМИ и некоторые должностные лица утверждают, что в стране проживает 300. 000 греков.

