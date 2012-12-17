Грузинский Патриарх покрестил уже более 13 тысяч младенцев
11:15, 17 декабря 2012Православие
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17 декабря - еще 920 младенцев
17 декабря, в День памяти святой великомученицы Варвары (по-грузински Барбароба), крестниками Католикоса-Патриарха всея Грузии, Святейшего и Блаженнейшего Илии II станут еще 920 младенцев, сообшает Грузия-Онлайн.
По данным молодежного центра «Дзлеваи», действующем при патриархии Грузии, крещение младенцев состоится 17 декабря в храме Пресвятой Троицы.
На сегодняшний день патриархом Грузии Илией II крещено 13 021 детей.
Отметим, что указанная инициатива патриарха ставит целью увеличение рождаемости в Грузии.
Первое крещение младенцев Илией II состоялось 19 января 2008 года в соборе Пресвятой Троицы.
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