Грузинский Патриарх покрестил уже более 13 тысяч младенцев

17 декабря, в День памяти святой великомученицы Варвары (по-грузински Барбароба), крестниками Католикоса-Патриарха всея Грузии, Святейшего и Блаженнейшего Илии II станут еще 920 младенцев, сообшает Грузия-Онлайн.

По данным молодежного центра «Дзлеваи», действующем при патриархии Грузии, крещение младенцев состоится 17 декабря в храме Пресвятой Троицы.

На сегодняшний день патриархом Грузии Илией II крещено 13 021 детей.

Отметим, что указанная инициатива патриарха ставит целью увеличение рождаемости в Грузии.

Первое крещение младенцев Илией II состоялось 19 января 2008 года в соборе Пресвятой Троицы.