Православная церковь празднует день памяти преп. Иоанна Дамаскина

Знаменитый писатель и церковный поэт св. Иоанн Дамаскин в молодости служил при дворе халифа и был правителем города Дамаска. Родом из Сирии, он жил в середине 8-го столетия, когда в Византийской империи свирепствовала иконоборческая ересь: иконы уничтожались, а почитатели их сурово преследовались. Будучи высоко образованным человеком и одаренным писателем, Иоанн очень убедительно писал в защиту православного почитания икон.

Греческий император Лев Исавр, убежденный иконоборец, гневался на Иоанна за его сочинения. Он приказал своему писцу изучить почерк св. Иоанна и как бы от его имени написать письмо, адресованное византийскому императору, в котором Иоанн якобы предлагает свои услуги Исавру в свержении халифа. Это подложное письмо император Исавр отослал халифу в доказательство своей дружбы к халифу и измены Иоанна Дамаскина.

Восточный деспот, не разобрав дела и не приняв объяснения Иоанна, приказал заключить его в тюрьму и отсечь ему правую руку, якобы написавшую изменническое письмо. Имея с собой в тюрьме икону Божией Матери, св. Иоанн положил перед нею свою отсеченную руку и долго молился перед иконой, изливая свое горе.

Во сне Пречистая Дева явилась страдальцу и, милостиво взирая на него, сказала: "Вот рука твоя здорова, не скорби более". Иоанн проснулся и с радостным изумлением увидел, что отсеченная рука приросла к своему месту и стала здоровой, как и раньше. Остался только узкий шрам, напоминавший о казни. В избытке радости и благодарности к милостивой Заступнице, в душе Иоанна сложилась песнь: "О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь". Эта песнь до сих пор поётся в храме на литургиях св. Василия Великого.

Весть о чуде дошла до халифа, и он, вызвав Иоанна, терпеливо разобрал его дело и убедился в его невиновности. Сознавая себя виноватым перед Иоанном, халиф, чтобы загладить свою несправедливость, предлагал ему крупную награду и высокие почести. Но Иоанн, поняв, как непрочны земные блага и мирская слава, отказался от всего. В благодарность Божией Матери он заказал из серебра изображение кисти своей руки и прикрепил ее к иконе, перед которой совершилось чудо. Эта икона получила название "Троеручицы".

Раздав свое имущество, он в одежде простолюдина удалился в обитель св. Саввы Освященного, на расстоянии 25-ти километров на юго-восток от Иерусалима. Так как Иоанн был очень знаменитым человеком, никто из монахов лавры св. Саввы не решился брать его к себе на послушание. Наконец один старец согласился им руководить с условием, что Иоанн ради смирения больше ничего не будет писать. Иоанн согласился и начал жить и трудиться в монастыре, как обыкновенный инок.

Через несколько лет у одного монаха, дружившего с Иоанном, умер отец, и он попросил Иоанна написать для него какую-нибудь заупокойную молитву. В приливе вдохновения св. Иоанн написал молитвы-гимны, которые до сих пор поются в храме при отпевании. Одна из этих песней начинается словами: "Кая житейская сладость пребывает печали непричастна..." В переложении поэта Алексея Толстого она звучит так:

Какая сладость в жизни сей земной печали непричастна?

Чьё ожиданье не напрасно, и где счастливый меж людей?

Все то превратно, все ничтожно, что мы с трудом приобрели

- Какая слава на земли стоит тверда и непреложна?

Все пепел, призрак, тень и дым,

Исчезнет все, как вихорь пыльный,

И перед смертью мы стоим и безоружны и бессильны.

Рука могучего слаба, ничтожны царские веленья

- Прими усопшего раба, Господь в блаженные селенья!

Узнав, что Иоанн нарушил послушание, на него наложенное, и написал молитву, старец разгневался на него и хотел было изгнать из монастыря. Тогда вся братия обители стала просить за Иоанна. Старец согласился простить ослушника с условием, что он своими руками вычистит все грязные места в обители. Св. Иоанн смиренно исполнил это суровое требование своего старца. После этого Богоматерь явилась во сне старцу и сказала: "Не заграждай более источника Моего. Дай ему течь во славу Божию". Проснувшись, старец понял, что Богу угодно, чтобы Иоанн Дамаскин посвятил себя писательскому труду.

С тех пор уже никто не препятствовал Иоанну писать богословские сочинения и составлять богослужебные молитвы. В течение нескольких лет непрерывных трудов он обогатил Церковь многими сочинениями, молитвами и богослужебными канонами, до cих пор украшающими Православное богослужение.

Многие песни Пасхального, Рождественского и других праздничных богослужений принадлежат его перу. Им же составлен Октоих (Восьмигласник), употребляемый на воскресных богослужениях. Будучи проникновенным богословом, св. Иоанн написал знаменитую книгу "Точное изложение Православной веры", в которой суммировал основные истины христовой веры. Скончался св. Иоанн Дамаскин в 777 году.