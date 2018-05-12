Будни и праздники Православного центра прикладных искусств имени Иоанна Дамаскина

17 декабря Православная Церковь чтит память одного из отцов Церкви - преподобного Иоанна Дамаскина. Этот святой известен как крупнейший систематизатор христианского вероучения, ему принадлежат фундаментальные богословские труды, также он является автором и составителем молитв, песнопений и канонов Церкви.

В Киеве при Покровском Голосеевском монастыре ведет свою работу «Православный центр прикладных искусств имени Иоанна Дамаскина».

«УНИАН-Религии» попросил рассказать о деятельности центра его директора - Сергея Сологуба и заместителя директора - Валентину Рыбак.

Директор «Православного центра прикладных искусств имени Иоанна Дамаскина» Сергей Сологуб

«ОДНА ИЗ ЗАДАЧ - ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ И НРАВСТВЕННОСТИ»

Сергей Николаевич, расскажите об этом проекте и о Вашем участии в нем?

Идея организации заведения возникла у наместника Свято-Покровского Голосеевского монастыря архимандрита Исаакия Андроника еще три года назад. И сейчас мы пожинаем благодатные плоды ее реализации. Сам я работаю в центре второй год, занимая должность его директора и параллельно преподавая в высшем учебном заведении, являюсь кандидатом экономических наук, доцентом.

Какое главное направление в работе центра?

Наша цель – это подготовка квалифицированных специалистов. Они могут быть активно востребованы как на рынке труда страны в целом, так и способны перекрыть потребность в грамотных кадрах для Украинской Православной Церкви. Это гарантирует нашим учащимся стопроцентную занятость.

Чем Ваше учебное заведение отличается от других?

Параллельно с выполнением указаний государства по профессионально-технической программе образования мы увеличили количество учебных предметов, скорректировав их с учетом православной направленности. Ни одно учебное заведение Украины подобных специалистов не готовит. Например, у нас есть дисциплины «Православная трапеза», «Церковный иконостас», «Одежда священнослужителей», «Хоровое пение» и многие другие.

Наши воспитанники свой день начинают с утренних молитв и зарядки, затем ребята завтракают и отправляются на учебу. До обеда они занимаются по профессиональным направлениям. В нашем центре существуют следующие профессии: столяр, изготовитель художественных изделий из дерева, швея-закройщик, повар–кондитер–пекарь, художник-иконописец. А после обеда занятия проходят по общешкольной программе.

Общеобразовательные дисциплины у нас преподают учителя из школы № 319 имени Валерия Лобановского и делают это на высочайшем уровне. Обучение проходит по режиму вечерней школы. По окончании обучения в наши воспитанники получат государственные аттестаты средней общеобразовательной школы.

Что Вашим воспитанникам дает столь близкое соседство со святой обителью монастырских стен?

Для наших учащихся это, прежде всего, духовное воспитание. Они активно и по собственному желанию посещают церковные службы, часто исповедуются и причащаются. Не менее важным фактором в становлении молодых душ является тесное общение со священнослужителями, возможность своими глазами увидеть благодатную монастырскую жизнь изнутри.

14 из наших учеников уже изъявили желание продолжить свое дальнейшее обучение в духовной семинарии.

Для меня же подобное соседство является неизменным источником новых сил и душевной радости.

В чем особенности работы с воспитанниками центра?

Одной из главных задач православного центра является воспитание высокой культуры и нравственности учеников. Мы стремимся, чтобы пагубное влияние дурных привычек было искоренено. Для этого на территории центра введены определенные правила: категорически запрещено сквернословие и любые алкогольные напитки, а также курение.

Нашей целью является и то, чтобы эти правила соблюдались не только на территории монастыря, но и в жизни детей.

Наши ребята находятся на полном монастырском обеспечении. Обучение, питание, проживание и оказание первой медицинской помощи – все абсолютно бесплатно. Наш профилактический кабинет ведет Валентина Ивановна, кандидат медицинских наук. Воспитанники ее очень любят за доброе сердце и отзывчивость.

Как ученики проводят свой досуг?

Одно из самых популярных и любимых времяпровождений среди наших воспитанников - это экскурсии. Ребятам нравится ездить по святым местам, а также по музеям.

Удивительно, но посещение профессиональных выставок также стало любимым занятием. Там ребята уже могут представлять свои собственные работы. Так же они с огромным удовольствием перенимают все тонкости мастерства своей профессии.

Мы часто бываем в музеях, например, недавно посетили Музей воды, Музей авиации и другие, в скором времени у нас запланирована поездка в Музей государственной охраны Украины.

Заместитель директора «Православного центра прикладных искусств имени Иоанна Дамаскина» Валентина Рыбак

«ОТЕЦ ИСААКИЙ ДЕЛАЕТ ВСЕ ДЛЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ ПРАВОСЛАВИЯ»

Валентина Мелентьевна, расскажите, пожалуйста, о деятельности православного центра и о Вашей работе в нем.

В нашем центре проходят обучение 77 учеников, которые живут в нем по принципу интерната. Многие из них – это дети священников, но есть также и дети-сироты. Можно сказать, что в Киеве это единственное уникальное учебное заведение, занимающееся своеобразным духовным сеянием. Приходя сюда, чтобы получить профессию (художника, столяра, повара), ребята проходят духовное обновление, приобщаясь к святыням Голосеевской обители.

Здесь я работаю уже больше года. Сначала просто помогала в профессиональной организации учебного процесса, а затем – работая полный рабочий день.

В чем уникальность подобного учебного заведения?

Ответ прост: те знания, которые дают православные преподаватели нашего центра, способствуют не только профессиональному росту наших воспитанников, но и воспламеняют их сердца, одушевляют нравственно и обучают глубокой духовной работе над собой.

Обучение платное или бесплатное? И как в целом проходит учебный процесс?

Благодаря стараниям нашего любимого батюшки, архимандрита Исаакия, обучение и проживание для воспитанников совершенно бесплатное. Им ничего не нужно приносить с собой, кроме личных вещей. Материалы, краски, ткань – всем необходимым обеспечивает монастырь.

Также у нас есть большое собрание не только профессиональной литературы, но и богатейшая подборка православных книг, к которой учащиеся имеют доступ в любое время суток.

Все наши мастерские и учебные классы обустроены по последнему слову техники и наполнены самым современным оборудованием.

Благодаря кому центр осуществляет свою деятельность?

Как я говорила выше, наш центр функционирует исключительно трудами наместника, который приглашает для материальной поддержки благотворителей и спонсоров, заинтересованных в практической помощи детям. Могу сказать абсолютно точно: отец Исаакий делает все для возрождения Православия, заботясь, прежде всего, о душах наших детей.

Одним из направлений в обучении является изготовление художественных изделий из дерева. Что именно сюда входит?

Если Вы зайдете в наши мастерские, то остановитесь на мгновение, очарованные волшебным запахом свежей древесины. Здесь проходят занятия с резьбы по дереву. Наши ученики учатся делать практически все: от прекрасных деревянных стульев и заканчивая великолепными киотами, а также другими предметами церковного обихода.

Преподаватели уверенны: каждый может научиться работать с деревом, было бы только желание и терпение. А вот художественный вкус развивается уже с опытом. На самом деле, изготовление художественных изделий из дерева – это очень кропотливый и трудоемкий процесс, но наши ребята занимаются с нескрываемым удовольствием, выбирая для себя все более сложные задачи.

Какие еще предметы осваивают ученики в стенах православного центра?

Кроме школьной и профессиональной программ, которые ни в чем не уступают по качеству другим учебным заведениям, наши ученики изучают и ряд духовных дисциплин. Они касаются основ православной веры, богослужения, в особенности, что немаловажно, преподается также церковнославянский язык.

В чем значимость этого предмета?

Наши дети учатся читать на церковнославянском языке и понимать его на слух. Важность этого заключается в том, что часто и взрослым, и детям, которые пришли в храм недавно, язык богослужения кажется непонятным и скучным. Наши преподаватели дают глубокие знания, позволяющие, к примеру, свободно читать на клиросе. А знание православного богослужения позволяет нашим ученикам служить пономарями и нести различные церковные послушания.

Расскажите, как ученики проводят свой досуг?

Это и экскурсии, которые мы регулярно проводим – не только по монастырям и святыням, но и музеям, и историческим местам. Многие ребята на выходные уезжают к своим семьям, а некоторые предпочитают проводить свободное время в стенах монастыря. Отдельно стоит пение – многим учащимся нравятся духовные песнопения, и в будущем мы планируем организовать свой хор.

Братия монастыря активно помогает нам в организации факультативных занятий по духовным дисциплинам, на которые ребята приходят с огромным удовольствием. В аудиториях звучат интересные разговоры, порой бывают и дискуссии – дети раскрываются в таких беседах, учатся общаться друг с другом и взаимодействовать с социумом.

Также мы занимаемся выпуском стенгазет, организацией паломничеств для наших учеников; по желанию ребята могут понаблюдать или даже принять участие в работе трапезной монастыря, проходят здесь свою первую производственную практику.

В чем Вы видите важность работы православного центра сегодня?

Современным детям, подросткам, свойственна акселерация: поиск смысла жизни и осознания себя начинается уже в ранней юности. К сожалению, в современном мире многие чувствуют себя чужими и ненужными, выброшенными за борт, что связано с насильственным отрывом нашего общества от духовных основ.

Воспитание и образование – это основа будущего нашего народа. И то, что Голосеевский монастырь занимается не только духовно-просветительской, но и образовательной работой, – важность этой миссия невозможно переоценить.

Преподаватели нашего центра знают: важнее всего именно то, чем наполняется душа подростка в его школьные годы.

Спасибо Вам большое за глубокие ответы и дай Бог Вам силы и вдохновения в этой нелегкой борьбе за души наших детей!

Благодарю и спаси Вас Господь!

Юрий Сударкин – для «УНИАН-Религии»

