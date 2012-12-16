Делегация УПЦ поклонилась мощам Николая Чудотворца в городе Бари

Делегация Украинской Православной Церкви во главе с Секретарем Предстоятеля УПЦ архиепископом Переяслав-Хмельницким и Вишневским Александром посетила город Бари.



В состав делегации также вошли: Полномочный представитель УПЦ в Верховной Раде Украины протоиерей Василий Русинка, Глава службы протокола Киевской Митрополии протоиерей Валерий Кравец.



В субботу, 15 декабря, архиепископ Александр в сослужении членов делегации в священном сане совершил Божественную литургию на гробнице в крипте базилики святителя Николая, архиепископа Мирликийского Чудотворца.



После богослужения были вознесены сугубые молитвы за Украинское государство и народ. Также были вознесены благодарственные молитвы Всемилостивому Господу и Его угоднику – святителю Николаю за Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира и всех верующих, кто возносил сугубые молитвы за здоровье Его Блаженства во время болезни.



В тот же день архиепископ Александр встретился с ректором Базилики Святителя Николая в г. Бари Лоренцо Лоруссо. Во время встречи владыка Александр в частности выразил руководству Базилики слова благодарности за всегдашний теплый прием паломников из Украины и передал памятный подарок от Блаженнейшего Митрополита Владимира.



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