Архиерейский Синод РПЦЗ - о высказывании Владимира Путина о мавзолее

На днях в российских СМИ появились сообщения о том, что президент Российской Федерации В. В. Путин высказался в связи с вопросом о мавзолее и мумифицированного тела Ленина.

Архиерейский Синод Русской Православной Церкви заграницей никак не может согласиться с той формой, в которой ныне передается его мысль, и с выводами, выносимыми в броские заголовки. При кратких публикациях, где исчезает связь, мысль может даже полностью искажаться.

Согласно стенограмме, выставленной на сайте Президента РФ, В. В. Путин отвечал на одно из высказываний на встрече «доверенных лиц», в котором резко критиковалось телевидение в России. В. В. Путин признал, что проблема существует, и обозначил «утрату определенных ориентиров». Ожидая нападки «коллег левых взглядов» и называя «кодекс строителя коммунизма», он далее указал на то, что коммунисты немало заимствовали у «традиционных мировых религий»: «оттуда взято» — «традицию перехватили», причем «грамотно, в соответствии с потребностями того времени».

Время, как известно, было страшное, проливалась кровь.

В сущности, Президент обозначил воровство и обман, которые соответствовали подходу коммунистов к человеческой жизни, и оценка подобного «перехватывания», по нашему мнению, здесь подразумевается. Однако отсутствие прямой оценки в атмосфере свободной беседы обернулось недостатком, открылась возможность оставить в стороне предполагаемые различия, и так недолжным образом сблизить совершенно различные, противоположные вещи — так появился повод утверждать, что В. В. Путин якобы «сравнил» нетленные мощи Святых (а следовательно и их образ жизни) с мумифицированным телом главного «строителя коммунизма», преступная деятельность которого стоила народам бывшей Российской Империи миллионы жизней.

Через это также стала невнятной речь о том, что «нужно вернуться к корням» (каким?), «заняться воспитанием» и «в том числе воспитанием патриотизма на традиционной нашей почве». Какие конкретно «традиции», какой «патриотизм» имеются в виду? Это вопросы, которые беспокоят многих соотечественников, не только в самой России, но и русских людей в зарубежье, не в последнюю очередь наших верующих.

Ясна разница. И верующие, конечно, не ходят «посмотреть» на мощи Святых (тем более, что они под покровами), а молятся Богу, и В. В. Путину известно, что живое присутствие Святых в церковном сознании и общении имеет свое место, иное, чем в коммунистическом восприятии. Мы считаем невозможным приписывать Президенту РФ «сравнение» Киево-Печерских Святых с Лениным.

Приходится сожалеть о том, к чему сейчас привело не достаточно ясное обозначение тех самых нравственных «ориентиров», о которых должна идти речь. Реакция частей общества, хотя и не точная, но все же чуткая, в свою очередь поучительна. Именно: длительная — затяжная — неясность в вопросе о подлинных русских духовных традициях, как видно, не проходит даром. Не хватает четкой нравственной оценки режима, десятилетиями подавлявшего ценность человеческой личности. Это уже более двух десятилетий губительно сказывается на жизни народа, продолжает духовно уничтожать Русь. Не может быть подлинного обновления и возрождения народа и страны без честного осмысления прошлого.

Не может быть оправдано смешение Креста Господня и богоборческой красной звезды. Попытки удержать его не смогут вывести народ на светлый путь живого творчества. Поэтому, как один из малых шагов, мы недавно поддержали инициативу (запрос в Следственный Комитет РФ) для получения оценки деятельности Ленина. Необходимо глубокое осмысление истории России ради очищения ее дальнейших путей от последствий лжи и подмен.

+ Иларион,

Митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский,

Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви.

+ Марк,

Архиепископ Берлинский и Германский,

Первый заместитель Председателя Архиерейского Синода.

+ Гавриил,

Архиепископ Монреальский и Канадский.

+ Петр,

Епископ Кливлендский, Управляющий Средне-Американской епархией.

Временные члены:

+ Георгий,

Епископ Мэйфильдский, викарий Восточно-Американской епархии.

+ Иероним,

Епископ Манхэттенский, викарий Восточно-Американской епархии.

Секретарь Архиерейского Синода:

+ Кирилл,

Архиепископ Сан-Францисский и Западно-Американский,

Второй заместитель Председателя Архиерейского Синода.

11 декабря 2012 г.

Русская Православная Церковь Заграницей