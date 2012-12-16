Глава Русской Зарубежной Церкви: О трагедии в штате Коннектикут

Заявление из канцелярии Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви в связи с бойней в начальной школе в Ньютауне (шт. Коннектикут).

Дорогие братья, сестры и дети!

С ужасом слежу за трагедией, произошедшей вчера в школе в штате Коннектикут, во время которой убийца не пожалел ни детей, ни даже собственную свою мать, и спешу всем выразить глубокое свое соучастие в нашей общей скорби. Молюсь о упокоении младенцев и пострадавших с ними, молюсь и за оставшихся родителей, родственников, одноклассников, преподавателей и друзей. Пусть Господь крепость людям Своим даст и благословит их сердца Своим неземным миром. Пусть Христос Бог наш благословит самоотверженных учителей, спасших перепуганных детей, и подавших нам пример христианской любви. Всем от души желаю Христова утешения и небесной помощи!

Настоящим призываю настоятелей наших храмов и монастырей вставить следующее молитвенное прошение на сугубой ектеньи Божественной литургии:

«К Тебе, Господи, не небесех Сущему, очи душ наших возводим, и руце простираем, и из глубины сердца воздыхаем, и языком нашим молящеся, вопием: упокой блаженных младенцев и иже с ними пострадавших в нынешней беде и скорби; плачущих же, болезнующих и чающих Твоего утешения, и просящих Твоея благости, услыши, от Тебе же милости просим, и благодать обрести пред Тобою ищем, и в Твоя двери толчем: отверзи нам двери Твоего щедраго милосердия и не забуди нас до конца имене Твоего ради. Рцем вси: Господи, скоро услыши и помилуй всех».

Вчерашняя трагедия вновь напоминает нам о том, что мы должны ценить священный дар жизни и друг друга, следуя заповедям Божиим, и таким образом приносить свет Христов в этот падший мир, делая его менее темным.

С любовью о Господе и просьбой о молитвах,

+ Иларион,

митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский,

Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви.

Русская Православная Церковь Заграницей