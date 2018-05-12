В Киеве совершен поджог церкви в Десятинном монастыре

В ночь на субботу, 15 декабря неизвестный поджег деревянную церковь в честь Рождества Богородицы (Украинская православная церковь) в Десятинном монастыре в Киеве, неподалеку от фундамента Десятинной церкви. ВИДЕО

Пострадал иконостас, расплавились кондиционеры, треснули стекла киотов...

Как сообщили "УНИАН-Религии" в Дружине Святого равноапостольного князя Владимира, в 03.45 камеры наблюдения, установленные возле церкви, зафиксировали человека в белой маскировочной одежде, который разбил окно, налил горючую жидкость и поджог храм. Пожар обнаружили в субботу около 6.30. В 7.00 вызвали наряд милиции.

В Киевском управлении МЧС рассказали, что на месте происшествия с огнем боролись четыре бригады в составе 17 человек.

"Огонь был потушен в течении 15 минут, жертв и пострадавших нет. Огнем уничтожено 10 кв. метров кровли. Причины пожара устанавливаются", - заявили в МЧС.

Черные стены и запах гари. Предположительный ущерб от пожара - более одного миллиона гривен

«Ближе к утру охранник зашел погреться в будку. Около 6 утра женщина, которая выгуливала собаку, обнаружила пожар. Она забежала с криками "огонь" и сообщила, что из храма валит дым. Охранник выбежал и увидел, что оконное стекло разбито. Сгорела внутренняя отделка храма, пострадал иконостас, расплавились кондиционеры, треснули стекла киотов... Пострадало священническое облачение. Но, произошло чудо - в пожаре уцелели все святыни. Огонь не коснулся - ни мощей святых, ни икон», - рассказал один из послушников сгоревшего храма.

В пожаре чудом уцелели все святыни. Огонь не коснулся - ни мощей святых, ни икон.

В Десятинном монастыре предположительный ущерб от пожара оценили в сумму свыше одного миллиона гривен.

Надо отметить, что братия монастыря никого конкретно в поджоге не подозревает. Между тем в Дружине Святого равноапостольного князя Владимира утверждают, что попытки осквернения христианских святынь язычниками возле Десятинного храма происходят на протяжении 8 лет. Язычники проводят свои сборы возле Национального музея истории Украины. По словам членов Дружины, братия монастыря получает постоянные угрозы, им срывают Богослужения, не прекращаются попытки запугивания монахов.

Внутри церковь очень сильно пострадала, рухнула внутренняя обшивка

Иконы с частицами мощей чудом уцелели. В горящем храме находились икона Божьей Матери «Десятинная», икона Богородицы «Княжеградская» (Минская), частица мощей святого мученика Вонифатия, частица мощей святителя Иоанна Шанхайского, частица мощей преподобной Ксении Миласской, частицы мощей великомученника Георгия Победоносца, Сергия Радонежского, Серафима Саровского, Иова и Амфилохия Почаевских.

Остался цел, но немного подгорел деревянный ковчежек с мощами святой блаженной Матроны Московской, мощи которой пребывают в эти дни в Десятинном монастыре.

Чудотворный список "Княжеградской" (Минской) иконы Пресвятой Богородицы в пожаре не пострадал

Как сообщили в Десятинном монастыре, недавний пожар не отменит воскресной Божественной Литургии. Прихожане и братия монастыря будут молиться Господу о скорейшем восстановлении святыни.

"Мы постарались максимально очистить помещение от копоти и дыма. Люди могут прийти, приложиться к святыням, и увидеть, что произошло чудо - все они по милости Божией остались невредимы. Но вот храм требует серьезного ремонта. Иконостас вряд ли удастся отреставрировать, придется изготовить новый, скорее всего теперь он будет мраморным", - рассказали в Дружине Святого равноапостольного князя Владимира.

Для того, чтобы погасить огонь, пожарным пришлось пробить стену храма

Деревянная церковь возле фундамента Десятинной церкви была построена в 2007 году. Археологи неоднократно выступали против застройки фундамента Десятинной церкви, ссылаясь на необходимость раскопок. В конце декабря 2011 года фундамент храма был временно законсервирован.

Глава Киевской горгосадминистрации Александр Попов заявлял, что любые работы на территории Десятинной церкви могут осуществляться только с целью музеефикации и консервации археологических находок, подчеркнув, что столичные власти не согласуют ни одного документа на разрешение строительства на фундаменте этой церкви.

Храм Десятинного мужского монастыря Рождества Пресвятой Богородицы находится на месте, где святой князь Владимир построил в Киеве первый в Древней Руси каменный православный храм — Десятинную церковь Пречистой Богородицы.

В 2005 году около фундамента Десятинной церкви была установлена храм-скиния. В 2007 году на месте временного храма-скинии был установлен деревянный храм, который 25 июля того же года освятил Блаженнейший Митрополит Владимир.

Настоятелем монастыря на данный момент является архимандрит Гедеон (Харон). Количество насельников монастыря: 12 монахов, 7 в священном сане, 7 послушников.

Анна Хрусталева, "УНИАН-Религии"



