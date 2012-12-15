Названы версии убийства священника УПЦ в Сумах

История с расстрелом в Сумах настоятеля Троицкого собора УПЦ Трефилия, которого с огнестрельным ранением груди нашли неподалеку от церкви, где он служил, начала обрастать подробностями, а прокурата уже выдвинула три версии убийства.

Тело погибшего священника нашли в полусотне метров от собора и в то же время в нескольких шагах от подъезда пятиэтажки, где он жил. Выстрелы слышали соседи, сообщает ТСН.

В прокуратуре подтвердили, что выстрелов было действительно два - в спину, из охотничьего ружья. Убийство было целенаправленное и подготовленное, заявил прокурор. Более того, прокурор говорит, что есть даже очевидица, которая видела лицо стрелка и описала его.

«Она слышала эти два выстрела и когда выглянула в окно - увидела, что неизвестный человек склонился над отцом Трифоном и наносил удары неким предметом в голову», - рассказал прокурор Сумской области Руслан Билокинь.

«Это - убийство связанное с выполнением священнослужителем своих профессиональных обязанностей, второе - это убийство из хулиганских побуждений или мести, и третье - убийство, связанное с семейными обстоятельствами», - перечислил версии прокурор.

В прокуратуре говорят, что все версии равнозначны - как давний семейный конфликт из-за квартиры, так и убийство из-за профессиональной деятельности или же на фоне религиозной неприязни. Верующие убеждены, что настоятеля «убрали» из-за передела властных полномочий.

«Он в частной беседе сказал человеку хорошо ему знакомому, что «я никому не нужен, нужен храм», - рассказала прихожанка храма Тамара Черненко.

Не верит в простое хулиганство или семейные дрязги и приемный сын погибшего, Игорь. «Буквально два дня назад ему пришло письмо. Получил он письмо - у человека просто пропало настроение», - вспомнил Игорь Галан.

Что было в письме - никто не знает, его не нашли, а вот конверт передали милиции.

Отец Трифилий - уроженец западной Украины, в свое время окончил факультет журналистики Львовского Университета, знал несколько иностранных языков.

Дата захоронения священнослужителя пока что не известна. Родственники погибшего говорят, будут добиваться захоронения тела архимандрита на территории Троицкого собора, где он более двух десятилетий был бессменным настоятелем.

*** УМВД просит всех, кто имеет хоть какую-то информацию об обстоятельствах убийства священника или лиц, совершивших это преступление, сообщить по телефонам в Сумах (код города 0542) 61-17-92, 667-025, 667 - 027, 667-126, или 102. Анонимность гарантируется.