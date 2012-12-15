Афонские монахи выступили в защиту религиозного образования

Представители афонских монастырей выступили с совместным заявлением в поддержку усилиям Элладской Православной Церкви по сохранению преподавания основ религиозного воспитания в греческих школах.

Новая программа греческого министерства образования предусматривает замену религиозного воспитания на религиоведение и светскую этику, сообщает Agionoros.ru. Религиозное воспитание учащихся всегда было ориентировано на православную традицию.

По мнению афонских монахов, современная учащаяся молодежь остро нуждается в «свете Христовой Любви и Истины… которые вдохновляются не наукообразным религиоведением, а примером Святых и отцов Церкви».

Двадцать монастырей Святой Горы подчеркнули, что новая реформа образования вписывается в рамки систематической и целенаправленной программы по отдалению греческого народа от его духовных корней.