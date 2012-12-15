В России составили рейтинг известности служителей РПЦ

Лучше всего россияне знают Патриарха Кирилла, протоиерея Всеволода Чаплина и протодиакона Андрея Кураева — эти данные были получены в результате всероссийского опроса, проведенного некоммерческой исследовательской службой СРЕДА. Респондентам было предложено выбрать из списка известных им служителей Русской Православной Церкви.

85% россиян в качестве ответа выбрали Патриарха Кирилла, 11% указали, что не знают никого из перечисленных, 10% отметили прот. Всеволода Чаплина, 6% — о.Андрея Кураева.

2% респондентов знают митрополита Илариона (Алфеева), прот. Димитрия Смирнова и архимандрита Тихона (Шевкунова).

Всего в списке были перечислены 12 священнослужителей и 2 спикера-мирянина: 1. Протодиакон Андрей Кураев

2. Протоиерей Максим Козлов, 3. Алексей Осипов, 4. Протоиерей Димитрий Смирнов, 5. Протоиерей Павел Великанов, 6. Иеромонах Димитрий Першин, 7. Архимандрит Тихон Шевкунов, 8. Протоиерей Алексей Уминский, 9. Игумен Петр Мещеринов, 10. Протоиерей Всеволод Чаплин, 11. Протоиерей Владимир Вигилянский, 12. Владимир Легойда, 13. Митрополит Иларион Алфеев, 14. Патриарх Кирилл.

В результатах открытого телефонного опроса по Москве (Каких церковнослужителей Русской Православной Церкви вы знаете) протодиакона Андрея Кураева опережает богослов А. Осипов — его «без подсказки» называют в 1.5 раза чаще протодиакона.

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