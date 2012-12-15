Православная Церковь празднует память святого пророка Аввакума

08:44, 15 декабря 2012
Православие
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Жил около 650 года до Р. Х.

Пророк Аввакум, один из 12 малых пророков, происходил из колена Симеонова и пророчествовал около 650 года до Р. X.

Пророк Аввакум предрек разрушение Иерусалимского храма, Вавилонское пленение и возвращение пленных на родину. Во время войны с вавилонянами пророк удалился в Аравию, где с ним произошло следующее чудо. Когда он нес обед жнецам, ему встретился Ангел Господень и мгновенно перенес его силою своего духа в Вавилон, где в это время томился в темнице пророк Даниил. Так, пищей, предназначавшейся для жнецов, утолил голод гонимый пророк.

После окончания войны с вавилонянами пророк Аввакум вернулся в свое отечество и умер в глубокой старости. При святом Константинопольском царе Феодосии Младшем (408 — 450) были обретены его мощи.

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