Благотворительная ярмарка «От Николая до Рождества»: помочь ближнему просто

В Киеве на Крещатике 14 декабря состоялось торжественное открытие III Благотворительной рождественской ярмарки «От Николая до Рождества».

Уже третий год подряд накануне дня святителя Николая Украинская Православная Церковь создает на Крещатике настоящую Рождественскую ярмарку – с вертепами, ароматом шоколада и корицы, благотворительными акциями, огнями сказочной карусели и продажей новогодних и рождественских подарков.

В этом году цель благотворительной ярмарки – поддержать Ладыжинский детский дом-интернат «Троянда», в котором воспитываются 146 детей-инвалидов с диагнозами ДЦП, глубокая умственная отсталость, болезнь Дауна.

В сердце столицы Украины, на Крещатике стартовала рождественская ярмарка – своеобразный подарок киевлянам и гостям Киева.

Праздник – это не только те минуты, когда он наступает. Праздник – это еще и ожидание его, и подготовка, и настроение, которое мы можем подарить близким. В православной традиции подготовка к Рождеству Христову – это пост, размышления о том, что у нас в душе. Рождественский пост связан с особо благородным делом. Мы думаем не только о себе, но и о помощи ближним.

«Помочь ближнему очень просто. Когда вы покупаете подарки, остается какая-то копеечка, с которой мы не знаем, что делать. Но эта маленькая лепта может сделать кого-то счастливее, помочь в жизненно необходимых вещах. Мы хотим убедить вас, что копейка – тоже величина. «И копейка – величина» – так называется благотворительная акция, которая стартует сегодня», – рассказал ведущий.

Открывая Благотворительную ярмарку, управляющий делами Украинской православной церкви архиепископ Бориспольский Антоний передал присутствующим благословение предстоятеля УПЦ митрополита Владимира.

«В настоящее время, время Рождественского поста, который сейчас идет, мы готовимся к встрече с Рождеством, мы готовимся принять в свое сердце Младенца Христа Спасителя. И очень важно, что Христос Бог открывается нам через человека. И каждому открывается возможность, делая добрые дела, через человека увидеть Бога. Этот период должен быть традицией добрых дел, чтобы каждый из нас был открыт для всего человечества, для всего, что делает нас немного лучше», – сказал владыка Антоний.

Секретарь предстоятеля УПЦ, архиепископ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр сообщил о том, что на днях к мощам святителя Николая в Бари (Италия) отправится делегация УПЦ, где будет совершена Божественная Литургия и молебен за украинский народ. Назад в Украину делегация вернется с огнем из лампады от мощей святителя Николая, который смогут взять к себе в дом все желающие.

«Оттуда надеемся привезти этот огонек, от лампадки святителя Николая, который согреет душу каждого человека, пылающую милосердием, любовью к Богу. А благословение Святителя Николая пусть почиет на каждом, кто своими руками поможет, чтобы жизнь другого человека было хоть чуточку лучше», – пожелал владыка Александр.

Благотворительная ярмарка «От Николая до Рождества» продлится до 13 января.

Каждый посетитель ярмарки сможет принять участие в акции «И копейка – величина», оставив сдачу от покупок в специальных ящиках, расположенных на фасадах торговых домиков .

Председатель Синодального информационно-просветительского отдела протоиерей Георгий Коваленко напомнил о том, что святой Николай был примером тайного благодеяния, и «каждый из нас должен делать что-то хорошее не только своим детям, но и тем, кто в этом нуждается».

«Рождество – это, наверное, лучший праздник, где соединяются церковное – и народное, храмовое – и уличное. Этот цикл рождественских праздников начинается от Николая. Наверняка мы должны сегодня научиться сочетать празднование с благотворительностью. Чтобы каждый наш праздник был так же неразрывен с желанием и необходимостью делать доброе дело. Чтобы мы эту радость празднования дарили ближнему, не ожидая от него возможно даже благодарности, потому что тот же святой Николай был примером тайного благодеяния. Каждый из нас должен делать доброе дело не только своим детям, но и тем, кто в этом нуждается», – сказал отец Георгий.

С 14 по 19 декабря на ярмарке будет работать Домик святого Николая и Почта святого Николая. Мальчикам и девочкам нужно будет ответить на несколько вопросов о жизни Николая Чудотворца. Вознаграждение за правильные ответы – билет на сказочную карусель. Также каждый ребенок сможет рассказать в письме Чудотворцу о своих желаниях. 19 декабря оргкомитет озвучит 10 самых искренних писем и вручит их маленьким авторам подарки.

«Сегодня мы открываем домик святого Николая. Каждый ребенок, который напишет письмо Николаю, получит подарок. Но у нас есть и помощники святого Николая. 19 декабря мы выберем несколько детей, мечты которых сбудутся. Думаю, должна быть определенная традиция... Когда мы взрослеем, то должны из тех, кто ждет подарков от святого Николая, превращаться в тех, кто помогает святому Николаю эти подарки дарить. Поэтому я всех взрослых и тех, кто хочет себя считать взрослыми, призываю быть настоящими помощниками Святителя Николая», – сказал отец Георгий.

Первый заместитель председателя КГГА Александр Мазурчак отметил, что «традиции благотворительности, милосердия есть в сердце каждого украинца».

«Накануне праздников Святого Николая, Рождества Христова, Нового года, у большинства киевлян есть возможность купить подарки себе или своим детям. Но есть сегодня такие дети, которым некому купить подарок, не от кого почувствовать радость. Всем, кто придет на Рождественскую ярмарку, такая возможность предоставляется, все смогут принять участие в благотворительности », – сказал Александр Мазурчак.

Народный депутат Украины Анна Герман предложила представителям власти, посещая ярмарку, «бросать все, что есть в кошельке».

«Я эту традицию начну и надеюсь, что ее поддержат все депутаты. Все они будут здесь, все они сделают пожертвования. И может, мы хоть немного поможем бедным», – пообещала Герман.

«В прошлом году, на Рождество, я была на реке Иордан. Я приобрела там монетку. Министерство культуры Израиля продает те найденные раритеты, которые уже не попадают в музеи. И я дома имею ту лепту вдовы ... И та лепта, я надеюсь, будет мне всегда напоминать о том, что моя лепта нужна сиротам», – рассказала народный депутат.

Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева призвала всех, кто посетит Рождественскую ярмарку, не быть равнодушными, «потому чужих детей не бывает».

«Мне кажется, что каждый человек в жизни может и должен сделать что-то нужное, правильное, доброе и полезное. Иногда нам кажется, что это мелочь, но эта мелочь имеет огромное значение для детей, нуждающихся в помощи. Я уверена, когда люди объединяются, происходит что-то хорошее, сердечное, и очень много можно сделать», – считает Лилия Подкопаева.

Президент «Парка Киевская Русь» Владимир Янченко:

«Наш коллектив с радостью присоединился к этому мероприятию. Я хочу поздравить всех с наступающими праздниками. А сегодня мы один из ящиков заберем с собой. В "Парке Киевская Русь" 29-30 декабря пройдет новогоднее мероприятие. Думаю, что мы тоже внесем свою посильную лепту в акцию «И копейка – величина», – отметил Владимир Янченко.

Представитель Винницкого облсовета Алексей Кириленко поблагодарил организаторов за то, что именно для детей Ладыжинского детдома собираются средства.

В детском доме-интернате города Ладыжин Винницкой области воспитывается 146 детей-инвалидов 1-й группы – с тяжелыми формами ДЦП, умственной отсталости, пороками развития и болезнью Дауна. 70% воспитанников учреждения прикованы к постели. Заведение было создано в 1994 году, и с тех пор только один из его корпусов подвергался ремонту. Ежедневно детям нужны одноразовые пеленки, подгузники, медикаменты. Нужны деньги, чтобы обеспечить транспортную связь с ближайшим городом – Ладыжином, поскольку сам детдом находится в 7 км от города. Нужно построить пандусы, потому что прикованные к постели дети не имеют возможности находиться на свежем воздухе – для этого нужны определенные конструкции. Нужны обычные вещи – приборы для сушки белья, блендер, чтобы готовить еду для детей.

Бронзовый призер Олимпиады в Лондоне боксер Александр Гвоздик заметил, что у каждого из нас есть родители, есть здоровье, а у детей-сирот Ладыжинского ничего этого нет, потому у нас сейчас есть возможность помочь этим детям.

«Хочу деткам пожелать не болеть, заниматься спортом. Если каждый даст хотя бы 5 копеек, то детки в этих детдомах смогут купить для себя необходимые вещи».

PR-директор ТРК ЭРА Анна Матвиишина:

«Во время технических достижений важное – сохранить наши человеческие ценности – это взаимоуважение, взаимопомощь, вера в добро».

В программе ярмарки "От Николая до Рождества": выставка дореволюционных рождественских открыток, мастер-классы по изготовлению рождественских подарков, «Соборная колядка» с участием воспитанников Воскресных школ, приходских хоров, звезд эстрады, профессиональных и любительских певческих коллективов, конкурсы.

Совладелица холдинговой компании «Петрус» Людмила Русалина:

«Я как мать пятерых детей хочу пожелать, чтобы у всех детей нашей страны были семьи. Чтобы детдомов у нас не было. Но пока они есть, каждый, кто может, должен помогать детям».

Самая младшая представительница оргкомитета Доминика Косаренко: "Я собирала деньги… Хотела себе на ролики, но есть дети, которым нужно помочь".

На одной из предыдущих ярмарок была оказана помощь детдому семейного типа в селе Гороховатка Киевской области, приобретено микроавтобус, цена которого – около 100 тыс. грн.

Принять участие в акции "И копейка – величина" можно и другим способом: принести в ящички копейки, накопившихся дома, в карманах и сумках, получить в «Домике святого Николая» прозрачный сундучок и организовать сбор монет среди коллег и друзей.

Протоиерей Сергий (Мищенко) из села Гороховатка Кагарлицкого района Киевской области, усыновил 5 детей-сирот:

«Мы искренне благодарны Блаженнейшему Владимиру и благотворителям за то, что получили помощь одними из первых. И мы хотим, чтобы все дети, которые нуждаются, получали помощь и радовались».

Матушка (его жена): «Для нас это было настоящее чудо – получить такой транспорт. Пусть этот праздник будет всегда. Пусть ему не будет конца».

Прозрачные ящики до конца ярмарки наполнятся копейками. Каждая копейка – величина.

С 6 по 13 января на Крещатике будет установлен вертеп .

В рождественской шопке будут жить: Мария с младенцем, ее муж Иосиф, три царя, пастухи. Самое интересное, что все персонажи будут в полный, человеческий, рост! В вертепе пристроятся настоящие домашние животные, которые оживят экспозицию. Чтобы ягнята не разбежались, вертеп оборудуют специальной оградой.

Анна Горпинченко, Ярослава Парака, «УНИАН-Религии»

Фото УНИАН-Религии, УНИАН, Фотолетопись.

