На Крещатике открылась Благотворительная рождественская ярмарка

В Киеве на Крещатике сегодня состоялось торжественное открытие III Благотворительной рождественской ярмарки «От Николая до Рождества».

Как передает корреспондент УНИАН, открывая Благотворительную ярмарку, управляющий делами Украинской православной церкви архиепископ Бориспольский Антоний передал присутствующим благословение и приветствие предстоятеля УПЦ митрополита Владимира.

«Во время Рождественского поста мы готовимся к встрече одного из главных праздников христианской Церкви - готовимся принять, как дитя, Христа Спасителя. В этот период подготовки у каждого из нас есть возможность стать немного лучше. Через добрые дела, которые мы делаем для людей, увидеть Господа», - сказал владыка Антоний.

В свою очередь секретарь предстоятеля УПЦ архиепископ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр сообщил о том, что на днях к мощам святителя Николая в Барии отправится делегация УПЦ, где будет отслужена Литургия и состоится молебен за украинский народ. Обратно в Украину делегация вернется с огнем из лампады от мощей святителя Николая, который смогут взять к себе в дом все желающие.

Глава Синодального информационно-просветительского отдела протоиерей Георгий Коваленко напомнил о том, что святой Николай был примером тайного благодеяния, и «каждый из нас должен делать что-то доброе не только своим детям, но и тем, кто в этом нуждается».

«Каждый наш праздник должен быть неразрывно связан с желанием и необходимостью делать добрые дела, чтобы мы эту радость празднования дарили ближнему, не ожидая от него возможно даже благодарности… Всех взрослых призываю быть помощниками Святителя Николая», - сказал отец Георгий.

Первый заместитель председателя КГГА Александр Мазурчак отметил, что «традиции благотворительности, милосердия в сердце каждого украинца».

«У большинства киевлян есть возможность купить подарки своим детям. Но есть сегодня такие дети, которым некому купить подарок, некому подарить радость. И очень приятно, что каждому, кто захочет принять участие в благотворительности, такая возможность предоставляется», - сказал А.Мазурчак.

В свою очередь народный депутат Украины Анна Герман предложила представителям власти, посещая ярмарку, «бросать все, что есть в кошельке».

«Я эту традицию начну и надеюсь, что ее поддержат все депутаты. Все они будут здесь, все они сделают пожертвования. И может, мы хоть немножко поможем бедным», - пообещала А.Герман.

Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева призвала всех, кто посетит Рождественскую ярмарку, не быть равнодушными, «потому что чужих детей не бывает».

«Я уверена, когда люди объединяются, происходит что-то хорошее, сердечное, и очень много можно сделать», - считает Л.Подкопаева.

Как сообщал УНИАН, в этом году цель благотворительной ярмарки - поддержать детский дом-интернат города Ладыжин Винницкой области, в котором сейчас находятся 146 инвалидов 1 группы.

С 14 по 19 декабря на ярмарке будет работать Домик святого Николая и Почта святого Николая. Каждый ребенок будет иметь возможность рассказать в письме Чудотворцу о своих желаниях. 19 декабря оргкомитет озвучит 10 самых искренних писем и вручит их маленьким авторам подарки.

Благотворительная ярмарка «От Николая до Рождества» продлится до 13 января.

Каждый посетитель ярмарки сможет принять участие в акции «И копейка - величина», оставив сдачу от покупок в специальных ящиках, размещенных на фасадах торговых домиков.

С 6 по 13 января на Крещатике будет установлен вертеп.

В программе ярмарки: выставка дореволюционных рождественских открыток, мастер-классы по изготовлению рождественских подарков, «Соборная колядка» с участием воспитанников Воскресных школ, приходских хоров, звезд эстрады, профессиональных и любительских певческих коллективов, конкурсы.

