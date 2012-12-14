Сегодня откроется Благотворительная ярмарка «От Николая до Рождества»

Сегодня в Киеве на Крещатике в 12.00 состоится торжественное открытие ІІІ Благотворительной ярмарки «От Николая до Рождества».

Как сообщили "УНИАН-Религии" организаторы – Синодальный информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви, цель этой благотворительной ярмарки – поддержать детский дом-интернат города Ладыжин в Винницкой области, в котором в настоящее время находятся 146 инвалидов 1-й группы.

В церемонии открытия ярмарки примут участие предстоятель УПЦ Блаженнейший митрополит Владимир, управляющий делами УПЦ архиепископ Бориспольский Антоний, заместитель председателя КГГА Александр Мазурчак, народный депутат Украины Анна Герман, заслуженный врач Украины Ольга Богомолец, олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева, актер Остап Ступка, победительница детского Евровидения Настя Петрик и другие.

«Главная идея нашей ярмарки, как и всего Рождественского поста - забота о нищих и обездоленных, в первую очередь о детях, нуждающихся в помощи. Мы предлагаем киевлянам легко приобщиться к благотворительности - оставлять оставшиеся от покупок - металлические монеты - в специальных копилках, размещенных на фасадах ярмарочных домиков. Несколько монет от сдачи для кого-то могут стать желанным подарком или даже вещами первой необходимости – лекарствами, едой, возможностью учиться и общаться», - сообщили организаторы.

Также благотворителем можно стать другими способами: принести в копилки монеты, накопившиеся дома, в карманах и сумках; получить в «Домике святого Николая» прозрачную копилку и организовать сбор монет на работе среди коллег и друзей.

Во время открытия ярмарки начнет свою работу Домик святого Николая и Почта святого Николая. Таким образом, каждый ребенок будет иметь возможность написать письма Чудотворцу и рассказать о своих желаниях.

19 декабря Оргкомитет озвучит 10 самых искренних писем и вручит их маленьким авторам желанные подарки от святого Николая. Тогда же в Домике будет проводиться викторина. Дети, которые дадут правильные ответы на анкеты о жизни св. Николая, получат билеты на «Киевскую карусель» и сладости. Домик будет работать с 14 по 19 декабря включительно, с 11 до 20.00.