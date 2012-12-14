В Киеве сегодня открывается III Благотворительная Рождественская ярмарка

По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира уже третий год подряд накануне дня Святого Николая Украинская Православная Церковь создает на Крещатике настоящую Рождественскую ярмарку - с вертепами, ароматом корицы и глинтвейна, просветительскими и благотворительными событиями, огнями уникальной двухэтажной карусели, продажей новогодних подарков.

Посетителей Благотворительной ярмарки "От Николая до Рождества" ждут праздничная атмосфера и хорошее настроение.

14 декабря засияет огнями ярмарочный городок, где в 25-ти домиках лучшие производители будут продавать: произведения шоколадного искусства, мед, пряники, печенье, конфеты и другие сладости, иконы, сувенирные вертепы, колокольчики, изделия народных мастеров, женские украшения, домашний рождественский декор, посуду и текстиль, авторские куклы. Также на ярмарке можно будет полакомиться вкусным глинтвейном, настоящими бельгийскими вафлями, калачами, которые будут готовиться прямо в ярмарочном волшебном домике.

И снова для молодых гостей Благотворительной ярмарки свои двери откроет «Домик Святого Николая». Как и в прошлом году, ребятам придется ответить на несколько несложных вопросов о жизни святого Николая. Вознаграждение за правильные ответы - билет на сказочную карусель. Также во время новогодне-рождественской ярмарки будет работать «Почта святого Николая». Итак, все дети смогут написать письмо святому и рассказать о своих заветных и самых добрых желаниях. Со своей стороны Оргкомитет ярмарки обещает воплощать детские мечты в реальность с помощью помощников святого Николая.

23 декабря начнется арт-соревнования «Разрисуй ягненка», участие в котором смогут принять мастера изобразительного искусства.

С 6 по 13 января на Крещатике будет установлена ​​композиция, которая будет напоминать посетителям о главном событии Рождества - рождение Христа. Сцена из библейской истории в прямом смысле слова оживет! Рядом с фигурами в человеческий рост будут размещены настоящие овцы, козы и другие домашние животные.

Также посетителей Благотворительной ярмарки ждут:

Выставка дореволюционных рождественских открыток, чтобы создать атмосферу настоящего праздника.

Мастер-классы - для тех, кто желает собственными руками сделать подарок близким или родным - свечу, Рождественскую звезду или елочное украшение.

«Соборная колядка», который пройдет при участии воспитанников Воскресных школ, приходских хоров, звезд эстрады, профессиональных и любительских певческих коллективов, соберет более 5 тысяч киевлян и гостей столицы, которые вместе споют «Новая радость стала ...».

Организаторы Благотворительной ярмарки стремятся создать праздничную атмосферу для семей с детьми и напомнить о том, что помощь ближнему - традиционное явление для Рождественского цикла. Этого года объект народной помощи - Ладыжинский детский дом-интернат.

На ярмарке будет работать специальный проект «И копейка - величина», цель которого привлечь посетителей ярмарки стать благотворителем, оставив сдачу от покупок - металлические монеты - в специальных ящиках, размещенных на фасадах торговых домиков. В ящики можно будет положить копейки, которые накопились в кошельках, карманах и сумочках.

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