Архиепископ Афинский отказался от государственного автомобиля

Архиепископ Афинский Иероним II направил министру административных преобразований и электронного управления А. Манитакису письмо, в котором отказался от пользования правительственными автомобилями.

Он настаивает на отмене этой привилегии архиепископам, которая «формирует ложный образ архиепископа не как служителя Церкви, а как представителя государственной власти и противопоставляет его обществу».

Архиепископ Иероним никогда ими не пользовался, как и его предшественник архиепископ Христодул, сообщает Седмица.ru.

Обращение по этому поводу к министру административных преобразований Иероним II делает повторно. Первое письмо было направлено в 2010 г. предшественнику А. Манитакиса Я. Ранкузису.