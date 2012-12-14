Новое положение закона «О трансплантации» противоречит христианским принципам

Архиепископ Запорожский и Мелитопольский УПЦ Лука (Коваленко) раскритиковал принятие нового положения закона «О трансплантации», назвав его таким, что противоречит исконным христианским принципам. Об этом иерарх сказал на круглом столе 12 декабря в Запорожье, посвященном проблемам развития трансплантологии в Украине.

«Позиция Церкви в вопросах трансплантологии четкая и ясная, - напомнил владыка Лука. - Эта позиция была сформирована и нашла отражение в Основах социальной концепции Русской Православной Церкви в августе 2000 года. Трансплантология органов - это благо для больных людей, так как позволяет помочь больному продлить его жизнь. Но при этом возникает целый ряд этических вопросов. В частности: желание заменить существующий принцип в законе Украины с презумпции несогласия на презумпцию согласия, когда априори человек будет согласен на забор его органов после смерти».

«Нельзя забывать, что и после смерти человек остается личностью. Пренебрегая мертвыми, - даже из лучших побуждений, желая спасти другого человека, - мы очень скоро начнем пренебрегать живыми. Принятие нового положения закона «О трансплантации…» противоречит исконным, консервативным, христианским моральным принципам», - отметил архиепископ.

«Прежде чем принимать новый закон, необходимо разъяснить обществу недостатки первого, и преимущества второго, который преподносится как панацея. Но пока эти «преимущества» видны только специалистам, а не обществу», - добавил он.

Как сообщает официальный сайт Запорожской епархии УПЦ, участие в круглом столе принял главный трансплантолог Украины Александр Никоненко, заместитель председателя областной государственной администрации Игорь Шишка, ректор медуниверситета Юрий Колесник, руководители управлений здравоохранения города и области, а также главные врачи городских и районных больниц.

РИСУ