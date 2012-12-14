Назначена дата возведения на престол нового Главы УПЦ в США

Пресс-служба Православной Украинской митрополии в США сообщила о дате и месте официального возведения на трон нового Главы УПЦ в США Митрополита Антония (Щербы). Торжественная Всенощная состоится 25 января 2013 года в кафедральном соборе Святого Андрея в Силвер Спринг, а Литургия – 26 января 2013 года.

**** Митрополит Антоний (в миру - Иван Щерба) родился в 1947 г. в Шароне (Пенсильвания, США). Изучил теологию в украинской семинарии св. Андрея в Виннипеге и социологию в университете того же города. Первоначальное служение совершал в Украинской митрополии в США, которая ведет свое происхождение от двух структур, возникших в 1921 и 1942 гг. в Украине. В 1995 г. это церковное сообщество перешло в юрисдикцию Константинопольского Патриархата на правах автономной митрополии. При этом большинство духовенства Украинской митрополии без излишней огласки было перерукоположено с участием епископата Константинопольской Церкви ввиду неопределенности канонического статуса клириков.

Будущий митрополит Антоний был рукоположен во диакона 1 октября 1972 г., во священника — 26 ноября 1972 г. В течение нескольких лет служил в Эмбридже (Пенсильвания) и Хэммонде (Индиана). Уже после поставления во пресвитера учился на Теологическом факультете Университета Loyola в Чикаго и Университета Purdue (Индиана). Принял монашеский постриг в 1982 г., получив имя Антоний. Был рукоположен во епископа в 1985 г. и назначен ректором и администратором семинарии Святой Софии, и нес это послушание до 1989 г. Затем получил назначение в Австралию, где оставался во главе украинской епархии до 1997 г, когда был возведен в сан архиепископа. В 1998 г. был поставлен во главе проекта нового комплекса, включающего центр архивов и исследований, семинарию, библиотеку и украинский музей в Нью-Джерси. В 2010 г. архиепископ Антоний был избран казначеем Ассамблеи канонических епископов Северной Америки и поставлен во главе комитета финансовых дел.

После смерти митрополита Константина (Багана), главы Украинской митрополии в США, 21 мая 2012 г. архиепископ Антоний стал местоблюстителем митрополичьего престола. Он был избран митрополитом 6 октября 2012 г. собором духовенства и мирян Украинской Церкви в США. Выборы были подтверждены Святейшим Синодом Константинопольского Патриархата. 21 октября 2012 г. Патриарх Константинопольский Варфоломей встретился с митрополитом Антонием.

РИСУ