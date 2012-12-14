На Синоде УПЦ КП обсудили проблемы созыва Всеправославного Собора

13 декабря 2012 состоялось заседание Священного Синода УПЦ Киевского Патриархата. Синод рассмотрел сообщение главы УПЦ КП Филарета об обсуждении Поместными Православными Церквами проблемы созыва Всеправославного Собора и способа принятия решений как в процессе подготовки к Собору, так и непосредственно на Соборе.

По информации пресс-службы Киевской Патриархии, в синодальном постановлении подчеркнуто, что решение вопроса об автокефалии без участия и учета позиции Церквей, которые сейчас претендуют на признание собственной автокефалии (Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, Македонской Православной Церкви, Черногорской Православной Церкви и Православной Церкви в Америке) противоречит соборным традициям Православной Церкви, самому Священному Писанию, которое призывает выслушать стороны, прежде чем выносить суждения. Именно поэтому любое решение относительно автокефалии, вынесенное без участия указанных Церквей, не решит проблемы и останется безрезультатным.

Также было отмечено, что на рассмотрение соборов всегда выносились наиболее острые вопросы, волнующие церковную полноту. Такими, на данном этапе бытия Православной Церкви, очевидно является вопрос автокефалии и вопросы экуменизма. Без рассмотрения этих вопросов и принятия по ним решений, акцентируют в УПЦ КП, проведение Всеправославного Собора является нецелесообразным.

Относительно способа принятия решений Синод выразил убеждение, что соборные постановления должны опираться не на человеческие рассуждения большинства или меньшинства, исторический авторитет кафедр и их Предстоятелей, а на Божественное Откровение, Предание Церкви и Священное Писание, быть свидетельством правды – даже если против такой правды выступает некая часть или же большинство. Ведь окончательную силу соборным решением подает лишь их восприятие (рецепция) всей полнотой Церкви, как истинного воплощения воли Духа Святого и соборного разума.

Синод поручил Патриарху Филарету отправить письма Предстоятелям Поместных Церквей с изложением позиции УПЦ Киевского Патриархата по этим вопросам.

