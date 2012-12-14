Сафари на педофила: как это происходит

"Православие в Украине"

Не всегда получается ненавидеть не грешника, а грех. Особенно, когда от последствий греха страдают те, кто рядом. И тем более, наши дети.

Интернет изобилует роликами, в которых крепкие татуированные парни вместе с щуплыми подростками всячески издеваются над мирными, на первый взгляд, гражданами. Это охотники на педофилов поймали «на живца» очередного «клиента».

Автор этого материала, набредя в сети на видео «сафари на педофилов», не смог остаться равнодушным. Он решил погрузиться в будни борцов с педофилией, чтобы понять: такой метод борьбы — приемлем?

О том, что увидел, он рассказал в репортаже. А еще спросил мнения православных священников. Комментируют: многодетный отец протоиерей Георгий Коваленко и ведущий Ионинской «молодежки» архимандрит Иоасаф (Перетятько).

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Охота. Тихий киевский дворик

Из импровизированного укрытия мы внимательно наблюдаем за странной парой. Хрупкая девочка лет тринадцати и габаритный дядя лет сорока с пакетом в руке со стороны похожи на отца с дочкой. Пара располагается на лавочке в одном из тихих киевских двориков. Людей вокруг нет – как-никак середина рабочего дня. Но это — затишье перед бурей…

Как только мужчина опускается на скамейку, из-за домов появляются силуэты людей. Еще секунда – и любитель юных девочек оказывается в окружении крепких ребят в масках.

Педофил оценивает ситуацию мгновенно. Он бросает пакет и пытается спастись бегством – не тут-то было. Парни работают слаженно и быстро: трое перекрывают ему путь, еще один заламывает руку за спину. Не желая сдаваться, мужчина пытается отбиваться, но тут же получает в лицо струю из газового баллончика. Опускается на землю.

Его недавняя спутница наблюдает со стороны: «наживка» выполнила свою функцию.

Тем временем оператор, следующий за группой охотников, снимает на камеру сцену допроса.

— Ты зачем пришел на встречу с ребенком, извращенец? Давно ты этим занимаешься? Да в камеру смотри, тебе говорят!..

Но пойманный ловелас беседовать не в состоянии. Он продолжает кататься по земле, схватившись за лицо, и умоляет своих мучителей вызвать скорую помощь.

Охотники демонстрируют на камеру содержимое пакета. Джентльменский набор: коробка конфет и литровая бутылка «Мартини»…

Минут через пять во двор въезжает машина милиции. Мужчина в форме привычно здоровается с главой охотников. Увидев милиционеров, внезапно исцелившийся педофил буквально бросается им на шею.

— Они меня избивали! Брызнули в глаза баллоном!

Но его вместе с «наживкой» и парой охотников сажают в машину и везут в отделение. Остальная группа отправляется следом.

Так проходит обычная «охота», которая все чаще происходит на улицах городов Украины, России и других соседних государств…

Охотники. «Власть ничего не желает делать»

На сегодняшний день в Киеве действует более десяти организаций по отлову педофилов. Самые активные и многочисленные – «White Lions» (Белые Львы), «White Bears» (Белые Медведи), и «Young Boys» (Молодые Парни). Судя по фотографиям и видео «охоты», а также символике группировок, их состав периодически пополняется людьми из числа футбольных фанатов и правой молодежью.

Чтобы узнать больше о буднях борцов с педофилией, тонкостях их работы и задачах, которые ставит перед собой движение, мы вышли на связь с лидером «Белых Львов» Арманом.

— Мы основали свою группу под впечатлением от видео соратников из России, — рассказывает он. — Вообще, наше движение рассчитано на то, чтобы в первую очередь, обезопасить для детей интернет. Ведь именно там большинство педофилов и находят свои жертвы.

Интернет – главный источник опасности для ребенка. Власть ничего не желает предпринимать. Поэтому от лица всего нашего движения скажу, что сафари на педофилов – не мода и не хобби. Это необходимость, с которой столкнулся наш социум.

Жертвы. В поиске «взрослого друга»

Интернет и ребенок — проблема, которая по актуальности может поспорить с тургеневской «отцы и дети». Кто-то, допуская чадо к компьютеру, ставит специальные программы защиты. Кто-то вовсе запрещает, но в основном все полагаются на старое доброе «авось пронесет».

На просторах же сети существуют сотни так называемых сайтов знакомств. Сюда-то, как правило, и попадают молодые люди в поисках «старших товарищей» с богатым жизненным опытом. Причем, по мнению детских психологов, интерес в таком общении далеко не всегда вызван подростковой сексуальностью. Сверстники в школе обижают, родители не понимают, девочка из параллельного класса не обращает внимания – сколько детей, столько и причин. С этого-то момента и начинается поиск «взрослого друга», который всегда утешит, даст совет и, может быть, угостит шоколадкой.

«Дядя Эдуард». «Посидим в кафе… Подброшу тебе денежку»

Охотники на педофилов утверждают, что стоит только ребенку зарегистрироваться на подобных сайтах знакомств, как к нему тут же прилипает с десяток «эдуардов» — этим термином условно обозначают педофилов.

Поверить им на слово было трудно – в конце концов, педофилия – не просто извращение, но и уголовно наказуемое преступление. Писать об этом в социальных сетях – немалый риск.

Поэтому…

Регистрируемся на самом популярном сайте знакомств – mamba.ru. Находим в сети фотографию мальчугана лет двенадцати, создаем анкету.

Не проходит и пяти минут, как первый «эдуард», сорока пяти лет от роду, стучится в нашу виртуальную дверь.

— Привет!

— Привет…

— А сколько тебе на самом деле лет?

— 13.

— Давай познакомимся?

— Я боюсь взрослых мужчин…

— Бояться не надо. Мне нравится общаться с молодыми людьми и очень нравится секс с ними. Люблю ласку и нежность… Люблю доставлять молодым парням море удовольствия…

…Честно пытались разыграть картину детской невинности, но «эдуард», которого, кстати, зовут Виктор, проявил завидный напор.

— Ты не бойся, я человек взрослый, лишний раз трепаться не заинтересован. Все будет конфиденциально, не переживай.

— Я подумаю…

— Решайся! Оставь номер, пообщаемся живыми голосами… Я приеду, встретимся, посидим вдвоем в кафе, и вместе решим, что и как делать, чтобы тебе было приятно и комфортно…

Но одним Виктором дело не обошлось. Парад воздыхателей продолжался.

Особенно запомнился еще один Виктор, житель Воскресенки, который не ровно дышит к молодым мальчикам, насколько это позволяют его семьдесят два года.

— А где ты живешь?

— В Дарницком.

— А фото свое покажешь?

— Может быть, и покажу.

— Вот это да! Знакомство с парнем вслепую! Ты меня уже заинтриговал! Я тебе сейчас сброшу свои интимные фото, там в разном есть, я вообще нудист… тебе понравится.

…И это далеко не самые откровенные из поступавших предложений.

Посадить педофила. Необходим… настоящий ребенок

Контингент был разным, но в основном все товарищи — в «солидном» возрасте. Некоторые общаются осторожно – прощупывают почву, некоторые сразу предлагают интим и в красках описывают свои эротические фантазии.

Обещания стандартные: «посидим в кафе», «поиграем на компьютере» и, конечно же, «подброшу тебе денежку». Никто из написавших не испытывал ни тени смущения, хотя в личных данных о своих предпочтениях не пишут ни слова.

— Многие считают, что мы отлавливаем извращенцев для того, чтобы побить или напугать, — делится опытом Арман. — Это распространенное заблуждение. Первое — противозаконно. Втрое — бессмысленно. Наша цель — посадить педофила. А для этого необходим состав преступления. То есть, ребенок, с которым общается педофил, должен быть настоящим.

Другой вопрос, что общаться от его лица может и взрослый.

Ребенок должен прийти на встречу, но и этого мало. Необходимы доказательства – переписка, телефонные разговоры. Желательно, чтобы во время встречи у ребенка под одеждой был микрофон – чтобы их разговор был записан и в дальнейшем предоставлен сотрудникам милиции.

Сейчас на нашем счету – семеро на подписке о невыезде, одно условное, и со дня на день ожидаем еще один суд. Надеемся, что получит от пяти до семи лет.

«Наживка». Совсем не беззащитные подростки

Первые группы охотников, появившиеся в России пару лет назад, регистрировались в сети сами, и никаких детей с собой не приводили. Но сейчас ни одна охота не происходит без «наживки».

Эти юные ребята зачастую сами находят в сети организации охотников и предлагают им свои услуги.

Пятнадцатилетний киевлянин Кирилл уже более полугода сотрудничает с охотниками. Он был настолько впечатлен одним из первых видео Тесака, что почти сразу же связался с охотниками в интернете и предложил свои услуги в качестве «наживки».

— Тогда я и начал переписываться с педофилами на сайте mamba.ru. — рассказывает Кирилл. — Мне было безумно интересно. Ведь раньше и я представить не мог, что взрослые мужики по 45-50 лет могут писать такие вещи. Мне предлагали все что можно, начиная от орального секса, заканчивая самыми гнусными извращениями.

Один педофил очень настойчиво просил у Кирилла номер, и парнишка решил перейти от теории к практике, встретившись с ним лично.

— Я говорил ему, что мне 14, но его это нисколько не смутило. «Эдуард» утверждал, что «ласкал» детей намного младше. Было холодно, и мы зашли в кафе. Насколько я понял, разговор ему понравился, но мне, в конце концов, стало противно, и встречу я прервал. Он еще долго названивал мне, наверное, хотел большего...

Имея многих друзей из фанатской среды и придерживаясь правых взглядов, Кирилл — вовсе не беззащитный подросток. В случае, если очередной «эдуард» решит ускорить процесс знакомства, юный борец с педофилией может постоять за себя.

— Я несколько лет занимался вольной борьбой и регулярно посещаю «качалку». Но, честно говоря, даже никогда не думал, что это пригодится для более активной борьбы с педофилами…

Родители «наживки». Главное — не смотреть переписку

Бывалые охотники утверждают, что для удачной охоты и доведения ее до победного конца (то есть, отправки «эдуарда» в места не столь отдаленные), необходимо получить одобрение со стороны родителей «наживки». Ведь в случае чего именно им придется писать заявление в милицию о том, что их ребенок стал жертвой сексуальных домогательств. Многие ловцы педофилов практикуют «сафари» с участием родителей «наживок». На практике доказано: их педофил боится гораздо больше, чем милицию, и татуированных парней из команды «охотников».

Родители Кирилла поначалу отнеслись к его хобби с подозрением.

— К несчастью, мама увидела мои переписки с извращенцами до того, как я успел ей об этом рассказать. Сначала она вообще хотела перекрыть для меня доступ к интернету, но когда я объяснил ей, зачем и почему это делается, она вроде успокоилась.

Отец, напротив, был только «за».

В целом, сейчас они меня поддерживают, но я все равно чувствую, что они волнуются каждый раз, когда я ухожу из дому для участия в сафари.

Самый успешный охотник. Тесак

Максим Марцинкевич, более известный как Тесак, по праву считается самым успешным охотником на педофилов. И главный его секрет в том, что из своеобразной формы волонтерства он сумел сделать самое настоящее шоу.

Выходец из среды московских скинхедов, Максим провел в тюрьме три года за съемки и распространение видеороликов, разжигающих межрасовую ненависть. На видео сам Тесак и другие скинхеды в мантиях «Ку-клукс-клана» совершают убийство таджикского наркоторговца. Видео было всего лишь постановкой, но и этого российским правоохранителям хватило с головой. Выйдя из тюрьмы, Марцинкевич издал книгу «Реструкт», где рассказывал о своей жизни за решеткой. Также он читал лекции, в том числе и на ТВ, о тюремном быте, понятиях и других аспектах зоновской жизни.

Охота на педофилов не была его ноу-хау, но именно он вывел ее на качественно новый уровень. Если его предшественники просто ловили педофилов с аккаунтов несуществующих детей на сайтах знакомств, то Тесак, судя по всему, первым решил использовать настоящих детей-волонтеров.

Свой проект «Окупай-педофиляй» он сам характеризует как «сатирически-филосовские беседы с педофилами». Пойманных «эдуардов» (кстати, данный термин ввел в обиход именно Тесак) расспрашивают об их политических, религиозных и нравственных взглядах. В завершение такого «интервью» «эдуарда» обливают мочой. Этот «фирменный» ход дал проекту второе название – канал «Золотой дождь».

Беседы превращаются в настоящее шоу, с переодеваниями, разными видами наказаний. Иногда двоих пойманных педофилов сводят вдвоем с целью знакомства друг с другом. Если раньше акции проводились исключительно на улице, то Максим ловить педофилов предпочитает в квартирах. Как правило, в ванной. «Наживка» встречается с дяденькой на квартире и предлагает перед более близких знакомством сходить в душ. Там «эдуард» и предстает перед камерой.

Личность Марцинкевича очень неоднозначная: часть аудитории считает его героем, часть — бизнесменом, который в попытке эпатировать публику запросто может, например, нарядиться в священника. Многие считают, что в попытках эффектно унизить педофилов перед камерой, он перегибает палку. И при этом — крайне редко сдает педофилов в руки правоохранителям.

На «сафари» Тесака может присутствовать любой желающий, но не бесплатно. В среднем это удовольствие стоит 500 российских рублей. На обвинения в том, что он превратил благое дело в бизнес, главный борец с педофилией отвечает, что все собранные средства идут в фонд организации. Ведь «Золотой дождь» постоянно совершенствуется в методах борьбы с педофилами, в том числе, и технически. Они первыми начали записывать телефонные разговоры, прятать под одеждой «наживок» микрофоны, чтобы издалека слушать разговор ребенка с педофилом. Все это требует больших затрат.

Последователи и соратники

В других городах России и Украины активно создаются местные ячейки «Оккупай-педофиляй». Надо сказать, что креативностью они тоже отличаются.

Так, например, активисты из Краснодара предлагают пойманным «эдуардам» самим решить свою судьбу — или они вызывают милицию, или тот выдерживает боксерский спарринг с одним из них (подготовленным спортсменом).

Для соратников Тесак и его команда даже выпустили ряд учебных видеороликов, где в подробностях рассказывают, как именно нужно производить отлов педофилов, беседовать с ними и сдавать в руки правоохранителям.

Правила для охотников

Пообщавшись с украинскими представителями движения охотников на педофилов, мы вывели несколько основных правил, которыми руководствуются все группы охотников:

1. Пойманного педофила ни в коем случае нельзя бить. После этого он имеет полное право подать на охотников в суд. Максимум – это задержание и самозащита. Но до самозащиты дело, как правило, не доходит, ведь «эдуард» почти всегда пытается сбежать. Задержать его можно, но рукоприкладство недопустимо.

Если группа ставит перед собой цель упрятать извращенца за решетку, то ребенок действительно должен быть малолетним – то есть, до 14 лет. Его родители обязательно должны быть в курсе всего происходящего, ведь именно им придется писать заявление. Правоохранительным органам должно быть предоставлено максимальное количество доказательств – записи телефонных разговоров или разговоров по скайпу, интернет-переписка, запись диалога при встрече.

2. Переписку с педофилом должен вести взрослый человек от лица ребенка. Нельзя себя выдавать, писать необходимо с ошибками и по-детски. Категорически нельзя писать первым, или провоцировать своего собеседника.

3. В качестве «наживки» лучше использовать мальчика. Девочка может быть физически сформировавшейся и в 14 лет. На такую «жертву» можно поймать подонка, но не извращенца. А если пойманный не будет являться педофилом с медицинской точки зрения – то в таком «сафари» просто нет смысла.

4. Очень важно, чтобы пойманный продемонстрировал свои документы перед камерой (паспорт, водительское удостоверение). Ведь больше всего они боятся общественного порицания (у них, как и у нормальных людей, есть семьи, работа, круг общения).

5. Чтобы педофил охотнее шел на контакт и отвечал на вопросы, важно создать для него иллюзию выхода. Например, сказать, что если он быстро и развернуто ответит на вопросы, то видео в интернет не попадет. Тесак в таких случаях рекомендует просто выключить камеру и сказать, мол, ты сейчас с нами побеседуй, а потом, я тебе расскажу, как сделать так, чтобы это видео не появилось в сети. Говорят, действует.

Человек и закон

Правоохранители к охотникам лояльны далеко не всегда. Порой действия неопытных охотников больше похожи на обычное хулиганство. Но в целом стражи порядка инициативу поддерживают.

Большинство опрошенных нами групп утверждают, что имеют связи с милицией. По словам охотников, такое сотрудничество взаимовыгодно. Милиция охотно делится с ними опытом, предостерегает от юридических ошибок. Для общества — еще один пойманный извращенец, для правоохранителей – раскрытое преступление и пресечение новых.

Вот только и охотники, и сами милиционеры свое сотрудничество афишировать не желают. Ведь, по сути, действия борцов с педофилией – самая настоящая провокация.

С другой стороны – безопасность общества превыше всего, и если охотникам удается вывести педофила на чистую воду, то правоохранители обещают, что приложат все усилия для того, чтобы «эдуард» получил по заслугам.

Вместо послесловия. Церковь и грешник. Задача — спасти

История знает немало примеров, когда служители Церкви брались за оружие, меняя монашеское облачение на кольчугу, борясь со злом не только силой молитвы, но и силой оружия.

Но можно ли сравнивать современных охотников с борцами за справедливость минувших дней? Комментируют священнослужители.

Протоиерей Георгий Коваленко, отец пятерых детей:

— Трудно сохранить чувство христианской любви к человеку, который развращает детей.

Но Церковь должна оставаться Церковью в любой ситуации. Ее задача — не наказать, а спасти грешника. Христос учит нас, что неисправимых грешников не бывает.

Каждый общественный институт призван выполнять свои функции. Церковь должна спасать человеческие души, а государство — обеспечивать физическую безопасность своих граждан. Ввиду этого возникает вопрос: почему спокойно существуют такие сайты знакомств? Почему педофилы могут свободно общаться с детьми по интернету? Это говорит нам о том, что государственная система допускает оплошности.

С другой стороны, государство не существует само по себе, общество всегда было его частью. И если государство неспособно обеспечить людям защиту, закономерно, что люди будут защищать себя сами.

Но боюсь, что попытки коммерциализировать этот процесс приведут к тому же греху, только с обратной стороны. Ведь человек, который борется с грехом, должен ненавидеть грех и любить грешника, а не получать удовольствие от охоты или наказания. Такой подход – не христианский.

Занимаясь таким серьезным делом, очень важно следить за чистотой своих помыслов, чтобы не превратиться в грешника не менее страшного, чем педофил. Последователи этого движения должны ставить себя в строгие рамки общественной и церковной нравственности.

Кроме того, христианство предписывает почитать всякую власть, как данную свыше. Поэтому действия охотников не должны идти вразрез с государственными законами. Робингудство – не более чем красивая сказка.

Православная Церковь не ставит себе задачей борьбу конкретно с педофилией, гомосексуализмом и прочими извращениями – это уже крайности. Грех нужно подавлять на ранних его стадиях, бороться с пьянством, азартными играми, супружескими изменами — словом, всем тем, что современное медиа-пространство пытается пропагандировать и представлять как нечто абсолютно нормальное.

Все начинается с малого, и корень всех бед — человеческая распущенность. Её-то, в первую очередь, и должен побороть в себе каждый христианин.

Архимандрит Иоасаф (Перетятько), многолетний ведущий одного из самых массовых молодежных движений в Украине — «молодежки» при Киевском Троицком Ионинском монастыре:

— Как-то раз мне довелось увидеть сериал «Декстер». Это рассказ о человеке с маниакальными наклонностями. Его отец, полицейский, понял, что сына не исправить, и решил направить его злобу в конструктивное русло. Парень стал охотиться на маньяков. Таким образом, он удовлетворял свои потребности убивать и стал «санитаром» общества.

Удивительно, как современный кинематограф искажает наше мировоззрение. Плохое становится хорошим. Маньяк превращается в героя. Не так ли делают бесы? Ведь во многих сатанинских сектах люцифера представляют как незаслуженно обиженного ангела, который несет людям свет знания, а Бога — демиургом, жестоким и коварным.

Как мужчина, я прекрасно понимаю этих ребят. Но как христианин, задумываюсь — не стали ли они своего рода декстерами? Ведь корень зла есть в каждом из нас.

Давайте вспомним историю Чикатило. Изначально он был абсолютно вменяемым человеком. Но он хотел ощущать какую-то остроту. Начал изменять жене. Острота притупилась. Случайно задушил человека. Но и этого оказалось мало. И в конце концов, Андрей Чикатило стал тем самым монстром, о котором мы все знаем сегодня. Если человек постоянно себе попускает, он неизбежно развратится до крайней степени.

Я боюсь за этих молодых людей. Боюсь, чтобы правое дело, за которое они борются, не превратилось в способ удовлетворения своих маниакальных потребностей. Именно для этого во всех армиях всегда были полковые священники. Даже коммунисты это понимали, потому и создали институт красных комиссаров и политруков. Этим молодым людям нужна духовная поддержка и наставление, в противном случае, это рано или поздно может перерасти в банальный садизм.

Но больше всего меня поразили юноши и девушки, которые играют роль «наживки». Вы никогда не задумывались о том, почему ассенизаторы плохо пахнут? Да потому, что они работают с фекалиями! Соприкасаясь со злом в том или ином виде, нельзя не подцепить его частицу, в этом — главная опасность борьбы с ним. А эти дети постоянно «работают» с педофилами. А ведь в этом возрасте им нужно интересоваться своими сверстниками…

Вовлекая детей в такую «борьбу», мы рискуем травмировать их психику, поломать им всю жизнь.

Я готов поддержать такую борьбу, но с оговоркой, что дети не будут участвовать в ней в роли «наживок». Разумеется, это усложнит процесс поимки и наказания извращенцев, но праведный путь никогда не бывает легким! Уверен, что если охотники и Церковь вместе начнут работать над этим вопросом, то смогут найти оптимальное решение и с точки зрения эффективности, и с точки зрения нравственности.