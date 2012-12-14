Деканонизация: горькая правда

Диакон Андрей Кураев

Официальный церковный календарь на 2013 год серьезно отличается от календаря на 2012-й.

Важнейшей частью богослужебного календаря является список святых, чьи памяти приходятся на тот или иной день («святцы»).

Канонизация святого предполагает обязательное включение его в «святцы».

Так вот, из святцев на 2013 год исчезло три с половиной десятка имен новомучеников Российских:

1. сщмч. Трофим Мячин, пресвитер (1938) (1 января)

2. мч. Иоанн Любимов (1942) (8 января)

3. прмц. Арсения (Добронравова), игумения (10 января)

4. сщмч. Иаков Зяблицкий, иерей (22 января)

5. сщмч. Петр Зяблицкий, иерей (22 января)

6. сщмч. Иоанн Доброхотов, прот. (22 января)

7. сщмч. Иоанн Коржавин, иерей (22 января)

8. сщмч. Иоанн Розанов, иерей (22 января)

9. сщмч. Николай Бухарин, прот. (22 января)

10. сщмч. прот. Димитрий Смирнов (1940) (13 июня)

11. сщмч. прот. Николай Виноградов (1938) (14 июня)

12. мч. Иоанн Протопопов (1937) (16 июля)

13. сщмч. иерей Николай Правдолюбов (1941) (31 июля)

14. свт. Василий (Преображенский), еп. Кинешемский, исп. (1945) (31 июля)

15. сщмч. иерей Василий Зеленский (1937) (2 сентября)

16. прмц. инокиня Ксения (Черлина-Браиловская) (1937) (2 сентября)

17. сщмч. диакон Петр Сорокин (1953) (3 сентября)

18. сщмч. иерей Василий Разумов (1937) (9 сентября)

19. мч. Владимир Правдолюбов (1937) (21 сентября)

20. сщмч. прот. Леонид Прендкович (1938) (30 сентября)

21. сщмч. Иувеналий (Масловский), архиеп. Рязанский (1937) (11 октября)

22. сщмч. Герман (Коккель), еп. Алатырский (1937) (20 октября)

23. сщмч. иерей Леонид Виноградов (1941) (30 октября)

24. прмч. иерод. Вениамин (Зыков) (1937) (19 ноября)

25. сщмч. Макарий (Кармазин), еп. Днепропетровский (1937) (20 ноября)

26. сщмч. Борис (Воскобойников), еп. Ивановский (1937) (23 ноября)

27. сщмч. прот. Николая Постников (1937), в соборе Бутовских святых (26 ноября)

28. сщмч. иерей Петр Ворон (1937), в соборе Бутовских святых (28 ноября)

29. мц. Мария Дмитриевская (2 декабря)

30. прмц. Феврония (Ишина), инокиня (2 декабря)

31. свт. Вассиан (Пятницкий), архиеп. Тамбовский, исп. (1940) (14 декабря)

Новомученики, которым не было установлено памяти "под числом"

и которые поминались только в Соборе Новомучеников

(за информацию спасибо ustavschik)

32. Родион (Федоров), архим., исп.: †1933 (представлен от Московской епархии, прославлен Священным Синодом 17 июля 2006 г., журнал №40)

33. Иоанн Швецов, прот., сщмч.: †1918 (представлен от Пермской епархии, прославлен Юбилейным Освященным Собором)

34. Александр Смирнов, иерей, сщмч.: †1918 || Ростов. (представлен от Ярославской епархии, прославлен Юбилейным Освященным Собором)

35. Петр Космодамианский, иерей, сщмч.: †1938 || Бут. (представлен от Московской епархии, прославлен Священным Синодом 26 декабря 2001 г.)

36. Николай, прот., сщмч.: †1937.

(см. kir_7 в Исчезновение из календаря на 2013 год имен новомучеников

http://ustav.livejournal.com/1080739.html#comments.

Событие чрезвычайно интересное, хотя и тихое и вроде бы локальное.

Полагаю, что решение о деканонизации некоторых новомучеников обоснованно и не имеет никакого отношения к текущей политике. Можно предположить, что по мере погружения исследователей в архивно-ГПУшный материал были найдены документы и свидетельства, не соответствующие христианским представлениям о том, как святой (не простой человек, а именно образцовый святой) должен вести себя на допросе и даже под пыткой.

Например, епископа Василия Кинешемского арестовали 5 ноября 1943 года. На следствии он дал показания против Тиховой, арестованной одновременно с ним. Тиховой дали пять лет ссылки, а еп. Василия отправили в ссылку под Красноярск, где он и скончался.

Тихова была прославлена как исповедница решением Синода от 6.10.2001. (http://krotov.info/yakov/history/20_bio_moi/1945_kineshma.htm)

Еще раз скажу: по содержанию решения я не возражаю. Еще раз стала ясна верность позиции митр. Ювеналия и его комиссии по канонизации святых: прославлять нужно не спеша, тщательно изучая все обстоятельства жизни и следственное дело каждого, а не просто по факту ареста и смерти в заключении (как делала РПЦЗ в 70-80-е годы). Столь же ясно и то, что на многие годы теперь прославление новомучеников придется остановить: ФСБ больше не допускает церковных историков к архивам, разрешая знакомиться лишь с отдельными выписками из дела (по усмотрению ФСБ). Об этом с горечью говорилось на первом пленуме Межсоборного присутствия в 2011-м. "Если вы обратили внимание, у нас вообще прекратилась канонизация" http://www.pravmir.ru/muzhestvennaya-mysl-svyashhennika-pavla-florenskogo1/

Древние мученики страдали и умирали прилюдно. На глазах всего города. Потому они и были – «свидетелями». Потому и прославлялись христианами немедленно и бесспорно. Потому и была их кровь, пролитая во очию всех, «семенем Церкви».

Новомученики допрашивались и казнились потаенно. Поэтому их казни не стали «семенем». На смену «павшим борцам» не вставали тысячи новых, зажженных примером их свидетельства до крови.

Очевидной личностной связи «я видел смерть мученика – был поражен его мужеством и верой – хочу стать таким же» почти не было. Церковная жизнь угасала с нарастанием числа мучеников, а не разгоралась. Потому сегодня приходится создавать малоубедительные для неверов «мистико-историософские схемы» - мол, хотя страна и не заметила подвига новомучеников, но возрождение церковной жизни 90-х было вымолено мучениками, убитыми в 30-х…

И по той же причине (сокрытость от взоров Церкви) некоторые канонизации и в самом деле могут быть поспешными и односторонними.

Но два вопроса встают в полный рост:

1. Если Церковь 21 века совершила прославление некиих людей в лике святых ошибочно, на основании неполных и недостоверных сведений – то где гарантии того, что Церковь былых столетия не совершила подобных ошибок? Множество новомучеников прославлены за последние десятилетия на основании формального признака: арестован - не отрекся от веры - умер в заключении (расстрелян). И вот оказывается, что этого недостаточно. Напомню, что когда-то для канонизации тоже было достаточно лишь одного формального признака: если патриарх (кпльский) умирал на кафедре, а не в отставке, и не был осужден Собором за ересь, то он автоматически причислялся к лику святых. Так были прославлены все кпльские предстоятели от 4 века до 10го. Вдруг и тут были поспешности?

Перспектива распространения сомнения на все святцы очевидна, и она не могла не беспокоить и авторов данного решения о локальной деканонизации. Поэтому это решение было принято без дискуссий, непублично, и не было объявлено. Но тут возникает

вопрос 2. - где же голос Церкви? В чьих устах?

Тот же еп. Василий Кинешемский был прославлен «архиерейским собором с правами поместного» в августе 2000-го (http://www.patriarchia.ru/db/text/423849.html). А деканонизирован без всякого соборного или даже синодального решения. Кто и кем уполномочен отменять решения Собора, даже если оно было поспешным и неправильным?

На соборе 2004 года митр. Ювеналий на вопрос еп. Ставропольского Феофана (ныне митр. Челябинский) о том, как относиться к тому, что в Ставропольской епархии как местночтимый прославлен иеромонах Феодосий Кавказский, ответил: «Эта канонизация - это личный грех митрополита Гедеона». Канонизация еп. Василия тогда выходит – личный грех тогдашнего главы Ивановской епархии (от ее имени шли документы на Собор 2000 года). Но инициатива м. Гедеона не была утверждена никакой более высокой церковной инстанцией. А инициатива Ивановской епархии была утверждена решением высшей церковной власти – Поместным собором…

Кто же принял такое решение – безымянные книжные справщики из Издательского совета Патриархии? Вряд ли – их задача скромнее: просто верстать.

Комиссия по канонизации? Но они этим точно не занималась и опять же – она не может выносить решения, а лишь рекомендовать. Комиссия по календарному вопросу? Богослужебная комиссия?

В общем, по ходу (справедливой и нужной) административной реформы коридоры Патриархии стали такими сложными, что мне уже не под силу в них разобраться. Тут нужен гений профессора Лэнгдона…