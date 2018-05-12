День Крещения Руси – праздник прошлого, будущего и настоящего

Как известно, начало христианству на Руси положил сам апостол Андрей Первозванный, воздвигший крест на Киевских горах.

13 декабря Православная Церковь празднует день памяти святого апостола, из уст которого на заре христианской эры наши предки-язычники впервые услышали Евангелие.

Существует предание о том, что апостол благословил славян и предсказал распространение православия на Руси: « Видите ли горы сия? Яко на сих горах возсияет благодать Божия, имать град великий быти и церкви многи Бог въздвигнути имать ».

Наверное, должно было пройти почти 1000 лет, для того, чтобы другое эпохальное событие в христианском мире – Крещение Руси – открыло путь к просвещению славянских народов. В 988 году на берегах Днепра у стен Киева произошло событие, историческую значимость которого для всего славянского мира невозможно переоценить и в наши дни.

Именно здесь, в момент первого Крещения нашего народа князем Владимиром, родилась восточнославянская православная цивилизация. И именно Киев стал городом-основоположником исторической, культурной, нравственной и духовной эпохи в жизни всех славянских народов, центром христианства, центром духовного обогащения.

Справка УНИАН. Согласно «Повести временных лет», в 988 году Киевский князь Владимир Святославич во время Крещения народа вознёс молитву: Боже великий, сотворивый небо и землю! При́зри на новыя люди сия и даждь им, Господи, уведети Тебе, истиннаго Бога, якоже уведеша Тя страны христианския, и утверди в них веру праву и несовратну, и мне помози, Господи, на супротивнаго врага, да надеяся на Тя и Твою державу, побежю козни его!

Рок-музыкант, руководитель международной общественной организации «День Крещения Руси» Олег Карамазов:

«ИДЕЯ ЗАРОЖДЕНИЯ ТРАДИЦИИ ЕЖЕГОДНОГО ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ КРЕЩЕНИЯ РУСИ ВОЗНИКЛА В КИЕВЕ – В ГОЛОСЕЕВСКОЙ ПУСТЫНИ»

Летом 2006 года в один из дней я заехал в Свято-Покровский монастырь Голосеевская пустынь Многие люди и тогда, и сейчас приезжают в эту обитель, чтобы помолиться матушке Алипии и святому Алексию Голосеевскому. Неожиданно на мобильный мне позвонил наместник монастыря – архимандрит Исаакий. Он поинтересовался, где я нахожусь. Я сказал, что сейчас в его монастыре, но очень тороплюсь. Он попросил зайти. Мы выпили чаю, и я засобирался, ссылаясь на то, что сегодня много дел и нужно бежать. Уже в дверях батюшка обронил: «…сегодня 14 августа и я поздравляю Вас с праздником Крещения Руси…». Я удивился: «А что, сегодня этот день?» Он говорит: «Да!». «А как Вы празднуете, как празднует Церковь?» – спросил я. Он сказал, что никак. В церковном календаре даже не было соответствующей даты. Но в Житиях Святых, согласно «Летописи…» Димитрия Ростовского, есть данные о том, что в старину этот праздник вспоминали 14 августа (по новому стилю).

Я рассказал отцу Исаакию, что весной этого года мы вместе с моими друзьями и коллегами из российских и украинских рок-групп встречались с митрополитом Смоленским и Калиниградским Кириллом и с богословами. На встрече мы говорили о современной культуре, о молодежи, о том, что многие оторваны от Церкви – по незнанию и неведению, о том великом духовном, культурном и историческом наследии, которое есть у нашего народа.

Также обсуждали возможности взаимодействия Церкви и нас, людей светских, которые, как и многие другие – молодые и пожилые – рано или поздно задаются вопросом: «... кто мы здесь на Земле, зачем мы здесь и с чем мы отсюда уйдем?»

И тогда в Голосеево мы с батюшкой решили: зачем что-то придумывать, когда есть мощнейшая дата великого события, события, определившего путь и судьбу народа, целой цивилизации и при этом подзабытого нашими современниками – празднования Дня Крещения Руси. Нашу идею мы изложили Предстоятелю Украинской Православной Церкви Блаженнейшему Митрополиту Владимиру и митрополиту Смоленскому и Калининградскому Кириллу. От них были получены благословения на труды, и уже в 2006 году с друзьями и единомышленниками мы объединились в международную общественную организацию «День Крещения Руси».

Цель поставили перед собой простую – создать традицию ежегодного празднования Дня Крещения Руси в Украине, России и Беларуси. Начиная с 2007 года, мы ежегодно организовываем и проводим празднование этого великого и удивительного события, действительно первейшего во всех смыслах и в истории нашего Отечества.

26 июля 2012 года Предстоятель УПЦ Митрополит Владимир благословил нашу организацию на труды по подготовке празднований 1025-летия Крещения Руси. 31 октября 2012 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил на сбор инициатив и создание международного оргкомитета по подготовке к празднованию.

Ожидается, что в следующем году торжества пройдут от Камчатки до Ужгорода, по всей территории исторической Руси. Работа над программой праздничных мероприятий 2013 года уже идет. И в этот раз ее составит сам народ – сбор инициатив по мероприятиям празднования продолжается по адресу: info@dkr.kiev.ua Уверен, что празднования 1025-летия Крещения Руси будут одним из самых масштабных событий в жизни Украины, России и Беларуси – в жизни нашего народа.

ИСТОРИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ КРЕЩЕНИЯ РУСИ В НАШИ ДНИ

Справка УНИАН. В 2006 году была создана международная общественная организация «День Крещения Руси» с целью положить начало традиции ежегодного празднования Дня Крещения Руси. Организацию создали представители творческой и научной интеллигенции, предприниматели, студенты.

14 августа 2007 года усилиями членов организации был организован крестный ход в Киеве и концерт на Певческом поле у стен Лавры, который собрал около 100 тыс. человек. В том же году по «Летописи…» святого Димитрия Ростовского был создан анимационный 20-серийный фильм об истории киевского крещения, который транслируется на телеканалах Украины, России, Беларуси.

В 2008-м, в год 1020-летия Крещения Руси, по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Владимира, сотрудники МОО «День Крещения Руси» организовали крестный ход по 44 епархиям УПЦ и провели концертный тур по 23 областным центрам Украины с участием музыкантов, представителей науки и духовенства.

В Киеве торжества почтили своим присутствием Патриарх Московский Алексий ІІ и многие иерархи Православной Церкви. В 2010-м празднование Дня Крещения Руси прошло под эгидой 65-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В 2011 и 2012 году, получив благословение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сотрудники МОО «День Крещения Руси» организовали торжества одновременно в Киеве, Москве и Минске. В Украине День Крещения Руси стал государственным праздником с 2008 года. В России отмечается на государственном уровне с 2010 года.

Настоятель храма преподобного Агапита Печерского (г. Киев) Андрей Ткачев:

«ПРАЗДНИК КРЕЩЕНИЯ РУСИ МОЖЕТ В БУДУЩЕМ СТАТЬ ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ, И КАК ВИДИМ СЕГОДНЯ – ВСЕНАРОДНЫМ»

Однажды провозглашенной проповеди апостола Андрея Первозванного было не достаточно для того, чтобы наш народ раз и навсегда стал христианским. Мы не можем сказать, что если апостол Андрей к нам приходил, а князь Владимир нас крестил, значит, мы теперь на веки – христиане. Нет. Событие киевского народного Крещения, силу проповеди апостольской нужно обновлять в каждом поколении. Это празднование имеет своей целью не только вспоминать великое прошлое, а обновиться настоящим, чтобы с Божией помощью созидать будущее.

Прошлое, будущее и настоящее разделены лишь условно. Для Бога 1000 лет как один день и один день как 1000 лет. Сегодня мы воспринимаем Владимирово Крещение и апостольскую проповедь Андрееву как завет и как посыл. Мы сами начинаем трудиться вслед за ними для того, чтобы обновиться духом и начинать жизнь в Боге. Из разряда преданий старины глубокой это все можно и нужно перевести в категорию живых и современных событий. Мне кажется, в этом главное смысловое наполнение всех исторических дат и событий, празднуемых нами.

По мере возвращения к Церкви и осознания себя христианами, по мере появления в нас чувства благодарности, внутреннего переживания и понимания, праздник Дня Крещения Руси может в будущем для нас стать одним из главных, и как мы видим уже сегодня – праздником всенародным.

900-ЛЕТИЕ И 1000-ЛЕТИЕ КРЕЩЕНИЯ РУСИ: КАК ЭТО БЫЛО

Первое широкое народное празднование Дня Крещения Руси прошло в 1888 году. Мысль о праздновании 900-летия крещения русского народа принадлежала митрополиту киевскому Платону, представившему Святейшему Синоду свой проект празднества ещё в 1886 году. Но постановление Синода состоялось только в феврале 1888-го, и с этого времени начались усиленные приготовления.

Идея митрополита Платона с 1886 года была активно поддержана Киевской городской думой и особенно Санкт-Петербургским благотворительным обществом, возглавляемым министром внутренних дел начала царствования Александра III Николаем Павловичем Игнатьевым. Это общество добилось, чтобы празднование было не только киевским, но и всероссийским.

Сохранились свидетельства того празднования: « Город был расцвечен флагами и гирляндами с золотым инициалом равноапостольного князя Владимира. Как и было запланировано, торжественному крестному ходу предшествовала праздничная служба в Софийском соборе. По окончании литургии процессия с иконами и хоругвями, знаменами и цеховыми знаками двинулась под колокольный звон Софийского собора к памятнику святому князю Владимиру. После этого крестный ход продолжил свое движение и остановился у приготовленной на берегу Днепра купели. К этому времени тысячи людей уже стеклись к месту водоосвящения. Они заполнили все площади, вершины городских холмов и крыши домов, а на Днепре скопилось множество судов, в том числе 20 больших пароходов, переполненных публикой ». На фото тех лет можно видеть оркестры, учащихся духовных и светских учебных заведений, огромное количество празднующих людей, пароходы с киевлянами и паломниками, стоящими на Днепре у Владимирской горки. Войска киевского гарнизона были выстроены вдоль всего пути крестного хода и после проходили торжественным маршем, превращая шествие в парад.

Празднование 900-летия киевского Крещения Руси прошло в Киеве, Санкт-Петербурге, Москве и других городах.

Празднование 1000-летия Крещения Руси, которое пришлось на времена Советского Союза, перевернуло сознание миллионов людей. В юбилейный год 1000-летия Крещения Руси советское правительство возвратило Православной Церкви Свято-Данилов монастырь, Дальние пещеры Киево-Печерской лавры, Введенскую Оптину пустынь, Толгский монастырь, что означало возрождение монашества. В Церковь из музеев и государственных хранилищ вернулись: частица Креста Господня, десница апостола Андрея Первозванного, глава святителя Иоанна Златоуста, частицы мощей святого равноапостольного князя Владимира, святого благоверного князя Александра Невского.

Мария Проскура, УНИАН

