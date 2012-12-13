В Киеве в 2013 году начнется строительство главной крещенской купели страны, сообщил депутат Киевского городского совета, член Международной общественной организации «День Крещения Руси» Алексей Омельяненко.



В комментарии УНИАН он высказал уверенность, что храм в честь святого равноапостольного князя Владимира с крещенскими купелями, строительство которого начнется на берегу Днепра в 2013 году, станет важным духовным, культурным и туристическим центром Украины.

«Это будет комфортное место. Люди смогут совершить омовение или крещение - если ранее не были крещены - в днепровских водах, именно так, как это было в 988 году. Для этого будут предусмотрены спуски к купелям.

Также в комплексе будут раздевалки. Паломники смогут проникнуться христианском духом, ощутить атмосферу традиций», - рассказал А.Омельяненко.

Макет храмового комплекса в честь равноапостольного князя Владимира - Крестителя Руси. Вид с высоты птичьего полета.

По его словам, МОО «День Крещения Руси», занимаясь подготовкой и проведением праздничных мероприятий в честь одноименного праздника, провели параллели между событиями крещения славянского народа в Днепре – и крещением Иисуса Христа в Иордане.

«Мы обратили внимание на два современных крещенских комплекса, построенных на берегу Иордана – на территории Израиля и Иордании. В 2007 году наша организация получила благословение главы главы Украинской православной церкви митрополита Владимира на постройку будущего крещенского комплекса с купелями», – сообщил А.Омельяненко.

Он уточнил, что желающим совершить омовение в киевских крещенских купелях, будут предлагаться специальные белые рубашки.

Ярденит – место истока реки Иордан из Галилейского моря (Израиль)

«Омовение в Иордане проходит, как правило, в белых рубашках. Мы сохраним эту традицию и у нас. Всякий раз, когда окунаюсь в реке Иордан, оставляю себе на память такую рубашку. Кстати, замечено – если в этой рубашке окунуться, потом, когда человеку бывает тяжело, можно надеть ее, помолиться и получить облегчение», - рассказал А.Омельяненко.

Депутат Киевского горсовета надеется на то, что будущий храм войдет у туристов в список мест, обязательных для посещения, наряду с Владимирской горкой, Киево-Печерской лаврой и другими. Он выразил надежду, что основными миссиями проекта станут просветительская, миссионерская.

«Именно в Киеве, в момент крещения нашего народа князем Владимиром, родилась восточнославянская Православная цивилизация. И именно Киев стал городом-основоположником исторической, культурной, нравственной и духовной эпохи в жизни всех славянских народов, центром христианства, центром духовного обогащения народа. Если хотя бы в нескольких душах произойдет переворот, и какой-то человек обратится к Богу, и иначе – по закону Божьему - начнет воспринимать мир, считаю, это будет большим благом для него, и для окружающих», – заключил А.Омельяненко.

Вид со стороны реки Днепр

Справка УНИАН. Международная общественная организация «День Крещения Руси» с 2007 года проводит ежегодные торжества по случаю этого праздника - в Москве, Киеве и Минске.

В 2007 организация получила благословение предстоятеля УПЦ Блаженнейшего митрополита Владимира на постройку первой части будущего крещенского комплекса – храма в честь равноапостольного князя Владимира. В 2010 году на месте будущего комплекса митрополит Владимир освятил первое сооружение храмового комплекса - деревянный храм.

31 октября 2012 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил сбор инициатив и создание международного комитета по подготовке к празднованию Дня Крещения Руси в Украине, России и Беларуси.