В Москве состоится вручение премии Андрея Первозванного «Вера и верность»

Двадцатая церемония вручения международной общественной награды Андрея Первозванного «Вера и верность» пройдет сегодня в Государственном Кремлевском дворце.

Премия присуждается за заслуги в укреплении российской государственности, межславянского согласия, союза государств, дружественных России, и в возрождении духовности.

Награда не имеет денежного наполнения, что символизирует бескорыстный характер общественного служения лауреата, сообщает пресс-служба Фонда Андрея Первозванного, учредившего премию в 1992 году.

Вручать награду будут глава попечительского совета Центра национальной славы и Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин, митрополит Омский и Таврический Владимир, председатель комитета по присуждению премии Андрея Первозванного Олег Атьков.

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