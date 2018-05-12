Василий Костицкий: Меня беспокоит использование в рекламе изображений святых мест

Недавно Украинская Православная Церковь обратилась к Национальной экспертной комиссии Украины по вопросам защиты общественной морали по поводу «беспрецедентного проявления кощунства со стороны компании «Укрсувенир». По заказу этой компании изготовлены и распространяются в розничной торговой сети игральные карты с изображением храмов города Киева.

3 декабря главе комиссии Василию Костицкому было направлено письмо за подписью Блаженнейшего Митрополита Владимира. Предстоятель УПЦ назвал этот факт неслыханным кощунством и призвал принять все предусмотренные законом меры.

Проект «УНИАН-Религии» попросил прокомментировать ситуацию и рассказать о реакции госорганов главу Национальной экспертной комиссии Украины по вопросам защиты общественной морали профессора Василия Костицкого.

Василий Васильевич, расскажите, пожалуйста, пришла ли возглавляемая Вами комиссия к каким-либо выводам?

На сегодня в Украине нет ни одного другого органа, который мог бы рассматривать вопросы религиозной вражды или оскорбления человека (или группы людей) по религиозному признаку. Поэтому я скажу, что нам уже не впервые приходится рассматривать подобные вопросы. Это первое.

Во-вторых, первым публичным документом, который Национальная экспертная комиссия подписала о сотрудничестве, был Меморандум со Всеукраинским советом церквей.

Мне кажется, что такое сотрудничество очень важно, поскольку государство не может вмешиваться в сферу морали, оно не может вмешиваться в частную жизнь человека или в его творческую деятельность, нарушать право не неприкосновенность права на творчество. Государство не может посягать на свободу слова и информации. Поэтому в проект закона, который мы готовили о защите общественной морали, первыми принципами защиты морали были внесены верховенство права и запрет цензуры.

Лина Костенко в одном из своих стихотворений сказала: «Ищите цензора в себе ...» ... А если люди не ищут цензора в себе, как работники «Укрсувенира», и позволяют неслыханное кощунство? Что делать в таком случае?

Я буду постепенно приближаться к этому вопросу.

Государство не может вмешиваться в сферу морали, но общество претендует на то, чтобы сама власть и право были моральными.

Я считаю, что сфера морали – это дело церкви. А государство может лишь посредством законов устанавливать ограничения или ответственность за правонарушение. Все право должно быть нравственным. Норма закона, которая не совпадает с этим мерилом, она не право, а только нормативный акт государства.

Но Всевышний сам Творец и создал людей по подобию своему. Я тоже долго думал, что это значит – «по подобию своему»? И пришел к выводу, что Творец создал общество творцов, подобных себе, и дал право творить, и мы творим все, включая законы. Если они богоугодные, значит – они право. Если – нет, тогда извините.

Европейская конвенция о правах человека в статье 10 обязывает государства уважать свободу слова, свободу информации, свободу творческого самовыражения. Украинская Конституция к этому добавляет еще уважение к свободе предпринимательства. Но часть вторая статьи 10 Европейской конвенции о правах человека позволяет законодателю законом и только законом устанавливать определенные ограничения, связанные с национальной безопасностью, экологической безопасностью, защитой морали.

Мы принимаем решение светские. Эти решения могут даже и не ложиться в сферу не только норм духовно-церковного регулирования, даже канонического права.

Общепризнанно, что карты являются предметом азартных игр, в Советском Союзе когда-то устанавливалась также ответственность за азартные игры ... Но кроме этого, для церкви карты являются символом чего-то аморального, и человек, который верит в Бога и ходит в церковь, не может ими пользоваться.

Протоиерей Георгий Коваленко говорил, что «крести», «пики», «черви» и «бубны» по одной из самых распространенных версий – это кощунственные изображения Креста Господня, а также средств распятия – копия, губки и гвоздей»...

Да, мне известна эта версия. Также мы прекрасно знаем, что карты были и остаются, к сожалению, таким предметом, в который разыгрываются не только целые состояния, но и судьбы человеческие и даже жизни.

Поэтому использование на предмете, которым есть карты, церковных сооружений является проблемным. Правда, на заседании комиссии, где мы обсуждали этот вопрос, некоторые из ее членов обращали внимание, что это реклама на сувенире, мол, пусть люди играют в карты и узнают о нашей стране. Но в таком случае все равно – узнавать будет очень узкая категория людей...

И специфическая...

Да, весьма специфическая. Но каждый член комиссии – самодостаточная личность, известная в Украине. Свое мнения никому не навяжешь, на это даже претендовать нечего.

В данном случае мы имеем дело с очень интересным даже с юридической точки зрения фактом. В подобном случае с нами даже судились за принятое решение. И суд уже согласился с тем, что иерарх церкви может быть выразителем мнения церкви. А церковь – это не только здания и духовенство, это еще и граждане, верные этой церкви.

А что это был за случай?

В одной из газет были напечатаны фотоматериалы, которые оскорбляли Католическую церковь, поскольку в этом фотоколлаже был задействован портрет Бенедикта XVI, действующего Папы Римского, который обиделся по поводу использования его изображения.

Мы приняли решение, что это – оскорбление христиан, а владельцы газеты подали на нас в суд. Всеукраинский совет церквей направил своего представителя в суд, который выразил там мнение о том, что Бенедикт XVI заявляет, что это – оскорбление христиан, ведь он представляет церковь.

Поэтому я не хочу таким образом побудить производителей этих карт на возможное обращение в суд.

Давайте вернемся к письму УПЦ...

Блаженнейший Митрополит Владимир в своем обращении написал, что это – кощунство, оскорбление религиозных чувств и призвал комиссию принять возможные меры. Наши мероприятия – ограничены, и мы дали заключение относительно карт «Укрсувенира» в рамках своих полномочий. В заключении мы говорим о том, что информация, содержащаяся в картах и на упаковке, оскорбляет религиозные чувства граждан.

Да, она может не оскорблять религиозные чувства атеистов, мусульман, иудеев ... А может и оскорблять, я не знаю этого ... Я не знаю, как к этому могут отнестись представители других конфессий, охваченных христианством. Но в данном случае мы имеем сообщение о том, что такая информация оскорбляет чувства православных христиан. И на основании этого комиссия сделала вывод, она оскорбляет чувства граждан Украины.

Мы не закрыли этот вопрос, мы обратились в Институт политических и этнонациональных исследований имени Кураса, в Институт философии имени Сковороды, Национальной академии искусств, Министерства культуры, Национальной академии руководящих кадров Минобразования с просьбой предоставить свои выводы.

И каковы Ваши дальнейшие действия?

Мы информируем о принятом решении Предстоятеля УПЦ Владимира и Министерство внутренних дел. На этом наши полномочия заканчиваются. Если МВД усмотрит в этом...

Состав преступления?

Нет, преступления здесь нет. Я анализировал уголовный кодекс, в данном случае преступление инкриминировать трудно. Но здесь речь может идти о нарушении закона о рекламе, законодательства об информации. То есть в этом случае могут применяться какие-то административные меры регуляторного характера.

Затем, нам было предоставлено уведомление, что эти карты выпустило предприятие «Укрсувенир». В Украине есть несколько предприятий, которые называются «Укрсувенир», в том числе и региональные. А это уже не наша компетенция –осуществлять такую проверку и выяснять, где именно производились эти кощунственные карты. Мы ограничились тем, как это предусмотрено законом, что оценили сувенирную продукцию.

Подчеркиваю, согласно своим полномочиям, мы не выходили за их пределы. Но получив профессиональные оценки вышеупомянутых институтов, я думаю, что мы еще раз можем вернуться к этому вопросу.

Хотел бы отметить, что меня беспокоит не только сам факт выпуска подобных карт, но и экспертное мнение ученых Украины по вопросу, насколько вообще морально использовать в рекламе изображения святых мест и церковной атрибутики, образов святых, изображения предстоятелей церквей и т.д.

А когда будет проинформирован Блаженнейший Митрополит Владимир? Тогда, когда подпишете это решение?

Мы не проиграли ни судебного дела, потому что мы ни разу не приняли эмоционального решения. Мы принимаем только такие решения, которые выписаны в рамках действующего законодательства. То есть наши решения – юридические.

Есть процедура принятия решения, процедура его подписания после того, как оно принято. Процедура подписания предусматривает ряд согласований с текстом, сверяются какие-то аудиозаписи заседания комиссии и т.п. Эта процедура формализована, она занимает 2–3 дня, но это в рамках закона о защите морали.

Итак, решение уже принято. Сейчас идет процедура оформления результатов заседания и принятого решения. Я думаю, что уже 13 декабря мы проинформируем Блаженнейшего.

Кроме того, я готов, что наши выводы по этому вопросу могут вызвать очередную волну возмущенных нападок на комиссию. Видимо, здесь присутствует деловой интерес. Я не хочу сказать, что капитал вообще бессовестный и циничный, но капитал имеет свои определенные установки, связанные с тем, чтобы заработать больше и быстрее. Но современное общество требует от капитала, чтобы он был социально ответственным. В информационном обществе иначе себе нельзя представить жизнь. Ибо все становится прозрачным благодаря тому, что есть интернет, средства массовой информации.

Но нас любят называть цензорами и скажут, что это посягательство на свободу предпринимательства. Но я добровольно выбрал себе этот хлеб ...

Справка «УНИАН-Религии». Национальная экспертная комиссия Украины по вопросам защиты общественной морали является постоянно действующим государственным вневедомственным экспертным и контролирующим органом, который действует в соответствии с Законом Украины "О защите общественной морали" № 1296-IV от 20 ноября 2003 года и Положения о Национальной экспертной комиссии Украины по вопросам защиты общественной морали, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины № 1550 от 17 ноября 2004 года.

Ярослава Парака - для «УНИАН-Религии»

