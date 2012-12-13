Трагически погиб архимандрит Трифиллий (Галан)

Клирик Сумской епархии УПЦ, настоятель Троицкого собора города Сумы архимандрит Трифиллий (Галан) трагически погиб вечером 12 декабря. Об этом сообщил сайт «Православная Сумщина». Как стало известно, священник был найден убитым около храма, в котором он служил. Да упокоит Всемилостивый Господь душу новопреставленного убиенного раба Божия архимандрита Трифиллия в Царствии Небесном.