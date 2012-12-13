Вышел декабрьский номер журнала «Фома в Украине»

Девятый выпуск журнала для широкой аудитории «ФОМА в Украине» знакомит своих читателей с самым «многодетным» архиереем Украинской Православной Церкви — епископом Банченским Лонгином, наместником Банченского Свято-Вознесенского мужского монастыря. Под его руководством возник уникальный детский дом в с. Молница, где проходят реабилитацию дети с тяжелыми врожденными заболеваниями. В 2008 году Указом Президента Украины владыке было присвоено звание «Герой Украины». В 2009-ом он стал победителем конкурса «Человек года в украинском христианстве», в 2010-м — удостоен общенациональной премии «Гордость страны».

Тема декабрьского номера — «Воцерковление: техника духовной безопасности». Для того чтобы стать по-настоящему церковным человеком, недостаточно просто перешагнуть порог храма. Недостаточно вычитывать утром и вечером все положенные молитвы по молитвослову и строго выполнять предписания, связанные с соблюдением постных дней. Есть нечто еще более важное. Ведь путь к Богу — это, прежде всего, путь возрастания в любви. И, стремясь к истинному воцерковлению, важно не забыть об этой наиважнейшей истине Православия. А потому следует с особым вниманием отнестись к словам Спасителя: «Будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби»» (Мф 10:16). Эти слова актуальны для каждого, приходящего к Церкви. Важно уметь сочетать разумное послушание с дарованной Богом личной свободой и ответственностью за свою жизнь, которые никому невозможно передоверить. Какими должны быть первые шаги человека, приходящего ко Христу? Как уберечься от ошибок в воцерковлении? Об этом читайте в материалах темы номера.

В разделе «Вера» известный киевский православный писатель и миссионер протоиерей Андрей Ткачев размышляет о жизни современной православной общины. «Не всякий приход — община, — считает отец Андрей. — Общины создаются изнутри, а приходы лишь регистрируются в соответствующих органах. Общины живут, тогда как приходы могут просто существовать. Общин всегда меньше, чем приходов, хотя всякий приход в идеале должен постепенно превращаться в общину. Способы подобного превращения формально различны, но всегда там, где подобное превращение есть, оно зависит от энергичной и искренней деятельности тех, кто возглавляет приходы, — от духовенства».

Еще один гость декабрьского номера — настоятель Свято-Николаевского собора в Ницце (Франция) протоиерей Николай Озолин. В интервью изданию священник рассказывает о жизни православной общины курортного города на Лазурном Берегу.

Ведущий украинский тележурналист Андрей Цаплиенко на страницах издания делится своими переживаниями относительно таинства исповеди. «Журнал «ФОМА» по глубине тем и сложности простых вопросов сродни хорошей книге, — рассказывает он. — Такой сложный-простой вопрос я нашел и для себя: «Что такое исповедь?» А вслед за ним — цепочка других: «Что она для тебя значит? Сколько раз за свою жизнь ты исповедовался? Что ты чувствовал в момент общения со священником? Насколько это было тебе необходимо?» Листая «ФОМУ», я вспомнил, что исповедовался в своей жизни всего три раза. А если быть точным, то два с половиной. Каждый раз это происходило в момент принятия решения. Выбора дороги».

В преддверии рождественских праздников журнал знакомит своих читателей с «Православным Дедом Морозом» и рассказывает о том, где на самом деле родился главный герой новогодних торжеств.

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