В Москве возведут 4-метровую ледовую скульптуру Георгия Победоносца

В Москве на площади Революции возведут четырехметровую ледовую скульптуру Георгия Победоносца.

Композиция откроется в ближайшую субботу в рамках фестиваля «Русская зима», сообщили в пресс-службе префектуры Центрального административного округа столицы. В празднике примут участие представители Нижнего Новгорода, Чувашии, Ивановской, Ростовской и Кировской областей, Алтайского края и Дальнего Востока.

«Ледовую скульптуру оснастят оригинальной подсветкой, она будет украшать центр столицы до 20 января 2013 года», — отметили в префектуре.

Гости фестиваля смогут купить недорогие оригинальные подарки, покататься на традиционных русских аттракционах и стать зрителями фольклорных, цирковых и анимационных программ.

Православие и мир