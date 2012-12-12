Что подарить родным на зимние праздники?

Проводить Рождественский пост делами милосердия, подготовиться ко Дню рождения Господа и весело встретить первые дни зимних святок – именно так спланирована программа ІІІ Благотворительной ярмарки «От Николая до Рождества». Ведь благотворительная ярмарка – это прекрасная возможность совместить добрые дела и семейное общение, а также подготовить в непринужденной атмосфере все необходимое к празднованию Рождества Христова.

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Какие же подарки к зимним праздникам родителям, друзьям и крестникам можно найти на Рождественской ярмарке, которая уже начала работать на Крещатике возле Пассажа?

Куклы-травницы и оранжевый кот

В центральной части Благотворительной ярмарки «От Николая до Рождества» можно найти истинное воплощение детской мечты – домик с игрушками «Angel Factory». Все игрушки – особенные. Во-первых, они сделаны вручную. Во-вторых, исключительно из натуральных экологически чистых материалов. И, в-третьих, держать такую игрушку в руках, тем более играть с ней – одно удовольствие! Ведь куклы улыбаются в ответ.

Самые маленькие по размеру – куклы-мотанки. Некоторые из них – с секретом. Тайна в том, что в кукле содержатся пахучие травы: лаванда, мята ... Такую куклу-травницу можно уверенно класть поближе к подушке, ведь они настраивают на хороший сон.

Не нравятся мотанки? Тогда выбирайте ангелочков с лавандой. Эффект – тот же, вид - иной.

В домике живут и куклы Тильды – с глазами-точечками, и куклы-"тыквоголовки" с длинными косами.

У последних – большие глаза, кстати, не наклеенные, а разрисованные вручную. Девчонки с восторгом их рассматривают. Можно смело утверждать: пластмассовые, резиновые игрушки такой красоте, безусловно, уступают.

Один из самых сложных по технике изготовления – большой оранжевый кот. Техника валяния из шерсти – процесс довольно кропотливый, поэтому и стоимость игрушки соответствующая – 1200 грн.

Относительно цен на другой товар: куклы-мотанки стоят в среднем от 20 до 300 грн, куклы-«тыквоголовки» – около 300 грн, ангелы – 20-300 грн.

Также в домике «Angel Factory» представлено много кукол в виде животных.

Слоники, медвежата, гуси, зайчата – это еще не полный перечень увиденного. Это именно тот случай, когда лучше увидеть, чем несколько раз услышать. Будьте уверены, детям такой подарок понравится. Что уж говорить о взрослых!

Шоколадный "Хаммер" и львовский кофе с ароматом карамели

«Чоколядка из Львова» – это название еще одного домика Благотворительной ярмарки «От Николая до Рождества». И, конечно, название говорит само за себя. Ведь в домике столько всего вкусного, что глаза разбегаются!

Прежде всего – шоколад. Но не простой, а сделанный руками. Фактически, это маленькие произведения искусства: великолепный медвежонок Тедди, шоколадные Снегурочка и Дед Мороз, разнообразные животные и даже инструменты из шоколада! Абсолютно все –съедобное.

Как рассказывают в домике, для вкусных сувениров используется только высококачественный шоколад. В частности, сырье закупается в Бельгии и Германии.

Цены на сладости – достаточно демократичны. Снеговик обойдется в 40 грн, за Деда Мороза придется отдать 70 грн, а за маленького шоколадного поросенка – 30 грн. Дорогое произведение шоколадного искусства – автомобиль «Хаммер» – стоит около 1000 грн и весит целый килограмм.

Покупатели разбирают сладости с удовольствием, но признаются, что есть такую красоту жалко. Другое дело – традиционные шоколадные плитки. Правда, они имеют особую упаковку. «На рынке представлено много шоколада – отечественного, импортного. Поэтому мы стали заворачивать обычные плитки шоколада в интересную обертку – обертку с пожеланием», – рассказал хозяин домика.

Что пожелать своему другу, коллеге или родственнику – покупатель выбирает сам: «пусть улыбка будет всегда с тобой», «да не будет черных полос в твоей жизни» и др. С помощью шоколада можно выразить даже простое «спасибо!» Цена одной шоколадки – 15 грн.

В отдельном уголке – леденцы на палочке. Разноцветные яркие сладости сразу привлекают внимание. Особенно к леденцам тянутся дети. «Чоколядка из Львова» предлагает покупателям леденцы разных размеров и вкусов. В домике уверяют: красители и добавки, используемые при изготовлении леденцов, исключительно натуральные.

Рядом с лакомством – львовский кофе. И каждый, кто подходит к домику, обязательно расспрашивает продавца о напитке, ведь известно, что он – особый, чрезвычайно душистый, поэтому рано утром Львов насквозь пропитан ароматом кофе. Сейчас «Чоколядка из Львова» предлагает линейку кофе из семи видов. Поклонникам душистого напитка, которые любят экспериментировать со вкусом, предлагают попробовать кофе с ароматом карамели, вишни, шоколада или ирландского крема.

К Рождественскому столу – праздничная скатерть

На праздничном столе обязательно должна быть особая скатерть! Ведь именно такие, на первый взгляд, незначительные детали создают настроение, нужную атмосферу. Если у вас до сих пор нет скатерти или пора заменить старую на новую – не поленитесь, загляните в один из центральных домиков рождественская ярмарка, где продаются замечательные скатерти.

Хозяйка домика называет свою продукцию сувенирным текстилем. Ассортимент таких сувениров немалый: от маленьких салфеточек к большим скатертям ручной или машинной работы.

Самые дорогие скатерти, конечно, сделаны вручную. В частности, это огромная, на гостевой стол для 12 человек, скатерть, которая полностью изготовлена руками (сплетенная крючком и вышитая лентами). На такую красоту даже жалко ставить тарелки с едой, поскольку во время застолий скатерти нередко пачкаются. Поэтому альтернативой может стать скатерть подешевле – синтетическая скатерть с машинной вышивкой. Это чрезвычайно практичная вещь: ее можно стирать в стиральной машине, элементы вышивки при этом не страдают.

Самыми дешевыми являются маленькие салфетки с машинной вышивкой. Они стоят в среднем 25-35 грн. Однако чем больше размер салфетки – тем выше цена. Также следует обращать внимание на ткань. Лен, хлопок, несомненно, всегда дороже синтетических тканей.

Полтавские сувениры из дерева яблони, груши, дуба или вишни

В домике под названием «Полтавские сувениры» царит аромат дерева. И не случайно, ведь большинство товаров, представленных на витрине, изготовлены из дерева. Большой выбор дощечек-подставок под горячее и для нарезки продуктов. По словам продавщицы, большие дощечки расписаны вручную и покрыты масляным лаком, одна ее сторона –рабочая, другая, конечно – служит украшением кухни. Цена такой красоты колеблется в пределах 300-400 грн. Правда, можно подобрать более дешевую дощечку – за 50 грн.

Но наибольшим спросом у покупателей пользуются расчески, заколки. Они здесь особенные – тоже изготовлены с душой. Больше всего внимание привлекают шпильки с рисунками. С тремя зубцами подойдут для длинных, с двумя – для волос средней длины. Цены – демократичные: от 10 до 100 грн.

Также на прилавке можно найти магниты на любой вкус. Традиционные – с видами Киева и с пожеланиями – счастья, любви, удачи. Стоимость магнитов: от 10 до 25 грн.

Как рассказали в домике, большинство товаров народного потребления изготовлены из дерева яблони, груши, черешни, дуба, вишни. Такие вещи прослужат много лет.

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Домики с подарками будут работать до самого завершения Благотворительной Рождественской ярмарки. Следовательно, есть возможность не только свой дом украсить к праздникам, но и близким сделать особенные подарки.

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Также на ярмарке самым легким способом можно приобщиться и к БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ: оставив сдачу от покупок – металлические монеты – в специальных ящичках «И копейка – величина», размещенных на фасадах торговых домиков.

В ящики можно будет положить копейки, накопившихся за определенное время в кошельках, карманах, сумках или копилках.

Напомним, что в этом году объектом народной помощи является Ладыжинский детский дом-интернат.

По материалам сайта svyaterizdvo.in.ua

