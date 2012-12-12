11 декабря в Церковно-археологическом музее Киевской духовной академии под председательством архиепископа Херсонского и Таврического Иоанна состоялось заседание Комиссии по канонизации святых при Священном Синоде УПЦ.

В заседании приняли участие: архиепископы Бориспольский Антоний (управляющий делами УПЦ), Святогорский Арсений, Житомирский и Новоград-Волынский Никодим, Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (секретарь Предстоятеля УПЦ), Городницкий Александр, епископы Нежинский и Прилукский Ириней, Ивано-Франковский и Коломыйский Пантелеимон и Фастовский Дамиан.

Члены Комиссии заслушали рапорты о возможности канонизации подвижников благочестия.

Результаты работы комиссии будут рассмотрены Священным Синодом УПЦ, который примет решение о канонизаций.

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