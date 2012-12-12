Коптский Патриарх отказался поддержать президента Египта

09:44, 12 декабря 2012
Православие
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"Задача Церкви - молиться за Египет"

Папа Феодор II отверг приглашение президента Египта Мухаммеда Морси присоединиться к "национальному диалогу", пояснив, что Церковь не является политическим учреждением, пишет Vatican Insider.

Президент Египта Мухаммед Морси, предпринявший попытку предоставить самому себе новые широкие полномочия, что в свою очередь спровоцировало волнения в стране, очевидно, хотел заручиться поддержкой коптского Патриарха в своем стремлении вести переговоры с оппозицией.

Папа Феодор II ответил, что задача Коптской Церкви - молиться за Египет, а не участвовать в политических сделках между должностными лицами.

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