Коптский Патриарх отказался поддержать президента Египта

Папа Феодор II отверг приглашение президента Египта Мухаммеда Морси присоединиться к "национальному диалогу", пояснив, что Церковь не является политическим учреждением, пишет Vatican Insider.

Президент Египта Мухаммед Морси, предпринявший попытку предоставить самому себе новые широкие полномочия, что в свою очередь спровоцировало волнения в стране, очевидно, хотел заручиться поддержкой коптского Патриарха в своем стремлении вести переговоры с оппозицией.

Папа Феодор II ответил, что задача Коптской Церкви - молиться за Египет, а не участвовать в политических сделках между должностными лицами.