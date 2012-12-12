Православная Церковь чтит память святого мученика Филумена
09:33, 12 декабря 2012Православие
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Пострадал за Христа в 274 году
Православная Церковь чтит память святого мученика Филумена.
Святой мученик Филумен пострадал за Христа в 274 году, в гонение на христиан императора Аврелиана (270-275).
Святой Филумен занимался хлебной торговлей в Анкире. Завистники донесли правителю Феликсу, что Филумен исповедует христианскую веру, и он предстал перед судом. Святой Филумен не отрекся от Христа.
За это ему вбили гвозди в руки, ноги, голову и заставляли ходить. Святой мученик мужественно терпел пытки и скончался от потери крови, предав душу Богу.
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