Православная Церковь чтит память святого мученика Филумена.

Святой мученик Филумен пострадал за Христа в 274 году, в гонение на христиан императора Аврелиана (270-275).

Святой Филумен занимался хлебной торговлей в Анкире. Завистники донесли правителю Феликсу, что Филумен исповедует христианскую веру, и он предстал перед судом. Святой Филумен не отрекся от Христа.

За это ему вбили гвозди в руки, ноги, голову и заставляли ходить. Святой мученик мужественно терпел пытки и скончался от потери крови, предав душу Богу.

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