В лавре состоялся семинар по религиозному образованию и катехизации

Синодальный отдел религиозного образования, катехизации и миссионерства УПЦ 11 декабря провел рабочий семинар.

Как сообщает сайт «Православие в Украине», на семинаре обсуждались проблемы: современное состояние и вопросы преподавания в воскресных школах, духовно-просветительских приходских центрах и катехизаторских группах.

Также уделили внимание координации преподавания курса «Библейская история и христианская этика» и других предметов духовно-морального направления в дошкольных, средних и высших учебных заведениях Украины (всех форм собственности).

Кроме того, говорили об организации подготовки педагогических кадров со степенями бакалавра и магистра в высших учебных заведениях Украины, в том числе последипломной переподготовки специалистов по преподаванию религиоведческих и духовных дисциплин, о координации и проведении епархиальных, межепархиальных и региональных профильных семинаров и конференций.

Также рассматривались другие вопросы и замечания по проблемам религиозного образования и катехизации в Украине, которые были высказаны Блаженнейшим Митрополитом Владимиром на совещании по вопросам религиозного образования в Украинской Православной Церкви, состоявшемся 31 октября в Киеве.

