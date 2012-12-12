Депутаты от Партии регионов начнут свою работу в парламенте с благодарственного молебна

Фракция Партии регионов начнет свою работу в парламенте VII созыва с благодарственного молебна, который будет проведен в Святой Лавре 12 декабря. Молебен начнется в 8.30, совершит его Блаженнейший Митрополит Владимир.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фракции Партии регионов, в молебне примут участие все депутаты, которые вошли в состав фракции.