Болгарская Православная Церковь приняла раскаявшегося лидера раскольников

11 декабря Синод Болгарской Православной Церкви рассмотрел прошение главы «Альтернативного синода» «митрополита Софийского» Иннокентий (Петрова) и разрешил ему вернуться в лоно Церкви в сане епископа Крупнишского, сообщает официальный сайт Болгарской Патриархии.

Это решения Синод принял после рассмотрения покаянного прошения «митрополита» Иннокентия, направленного 2 декабря, и его письменной декларации, в которой он отказался от всех санов и титулов, полученных им после 1 октября 1998 г.

По просьбе митрополита Старозагорского Галактиона епископу Крупнишскому определено быть викарием Старазагорского митрополита.

«Митрополит Софийский» Иннокентий (Петров) ушел в раскол в сане архимандрита в самом начале его возникновения в 1992 г., когда часть духовенства Болгарской Православной Церкви выразила недоверие Патриарху Болгарскому Максиму из-за того, что он в 1971 г. возглавил Болгарскую Патриархию якобы при помощи коммунистических властей и с нарушением церковного устава. В 1996 г. архимандрит Иннокентий был хиротонисан раскольническим «патриархом» Пименом во епископа и назначен «Софийским митрополитом».

На Соборе в октябре 1998 г. при поддержке представителей Поместных Православных Церквей частично был преодолен раскол. Епископу Иннокентию было разрешено вернуться в лоно Церкви в сане епископа Крупнишского. Но он отказался и после смерти «патриарха» Пимена в 1999 г. возглавил «альтернативный Синод».

О намерении вернуться в лоно канонической Болгарской Церкви «митрополит» Иннокентий сообщил вскоре после смерти Патриарха Болгарского Максима, последовавшей 6 ноября этого года.