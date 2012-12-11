К Рождеству мастерят необычный вертеп

В маленькой, но уютной мастерской – работа кипит. Художники Елена и Богдан Полищук, а также Юлия Полищук и Олег Татаринов завершают необычный рождественский вертеп, который станет украшением ІІІ Благотворительной ярмарки «От Николая до Рождества».

Уже полностью готова огромная звездная крыша конструкции. Она состоит из двух частей. Мастера уверяют: монтироваться будет легко. Также дружная команда художников обещает позаботиться о защитной кровле для вертепа, чтобы снег и непогода не испортили грандиозное здание.

Стены вертепа – с тематическими росписями. Рисунки наносятся постепенно, акриловыми красками. А в конце – готовые полотна покрываются лаком. Опять же – для того, чтобы защитить от проникновения влаги.

Главные действующие лица импровизированной сцены рождения Христа – еще в процессе изготовления. По словам Богдана Полищука, основы фигур Иосифа и Марии нужно вырезать из фанеры, впоследствии – обклеить пенопластом, чтобы фигуры стали объемными. Последние штрихи – это отделка персонажей декоративной тканью. И, конечно, работа с лицами героев – их будет расписывать художница Юлия Полищук.

Зато фигуры царей, пастуха уже готовы. Они крепко держатся на специальных подставках. Пока не хватает одежды, но ткани, которые станут нарядом, уже подобраны.

«Еще необходимо сделать небольшой забор, который будет обрамлять домик и одновременно служить определенным ограничением для живых домашних животных», - рассказала Елена Полищук. Именно животные должны оживить весь вертеп.

Прежде чем везти вертеп в ярмарочный городок – мастера соберут его и проверят надежность крепления всех составных частей.

*** Напомним, что 6 января 2013 на территории городка ІІІ Благотворительной ярмарки «От Николая до Рождества» появится необычный вертеп, которого в столице Украины еще не было.

В рождественской шопке будут жить: Мария с младенцем, ее муж Иосиф, три царя, пастухи. Самое интересное, что все персонажи будут в полный, человеческий, рост! А еще – в вертепе устроятся настоящие домашние животные – они оживят экспозицию! Чтобы ягнята не разбежались, вертеп оборудуют специальной оградой. Высота шопки составит около 2 метров, ширина - 2,5 м, глубина - 2 метра.

Композиция, которая будет напоминать посетителям о главном событии Рождества – рождении Христа – будет установлена на Крещатике с 6 по 13 января.

Благотворительная Рождественская ярмарка этого года: РАСПИСАНИЕ основных событий

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