Патриарх Варфоломей прибыл с визитом во Францию

10 декабря Константинопольский Патриарх Варфоломей прибыл во Францию с 3-дневным визитом. Его сопровождают митрополит Галльский Эммануил и епископ Синопский Афинагор.

Патриарх встретится с президентом Франсуа Олландом, министром иностранных дел Лораном Фабиусом, другими политическими и церковными деятелями, посетит Католический институт Парижа, передает Седмица.Ru со ссылкой на агентство «Ромфея».