Управляющий делами УПЦ награжден орденом Белорусского экзархата

10 декабря в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре управляющий делами Украинской Православной Церкви архиепископ Бориспольский Антоний встретился с секретарем Минского епархиального управления протоиереем Николаем Коржичем.

В ходе встречи отец Николай от имени Высокопреосвященнейшего Филарета, митрополита Минского и Слуцкого, Патриаршего экзарха всея Беларуси, вручил архиепископу Антонию орден Белорусской Православной Церкви святителя Кирилла Туровского I степени за заслуги перед Святой Церковью и по случаю 45-летия со дня рождения.

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