Управляющий делами УПЦ награжден орденом Белорусского экзархата
12:26, 11 декабря 2012Православие
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Святителя Кирилла Туровского
10 декабря в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре управляющий делами Украинской Православной Церкви архиепископ Бориспольский Антоний встретился с секретарем Минского епархиального управления протоиереем Николаем Коржичем.
В ходе встречи отец Николай от имени Высокопреосвященнейшего Филарета, митрополита Минского и Слуцкого, Патриаршего экзарха всея Беларуси, вручил архиепископу Антонию орден Белорусской Православной Церкви святителя Кирилла Туровского I степени за заслуги перед Святой Церковью и по случаю 45-летия со дня рождения.
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