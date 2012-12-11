в Ужгороде освятили 16-этажку, с которой часто прыгают самоубийцы

В Ужгороде местные священнослужители провели освящение 16-этажного многоквартирного жилого дома, с крыши которого часто прыгают городские самоубийцы. Об этом сообщает в пресс-служба Украинской православной церкви Ужгорода.

С просьбой провести церемонию к священникам обратились жители высотного здания на проспекте Свободы, за которым закрепилась слава «дома самоубийц». Таинство освящения и благословения дома и его жителей совершили священнослужители православной конфессии.

*** 15 ноября с крыши 16-этажного дома в Ужгороде бросился 16-летний студент. На следующий день из этого же здания прыгнул 23-летний молодой человек.