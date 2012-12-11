На территории бывшего концлагеря возведут храм-часовню

На территории мемориального комплекса, посвященного жертвам фашистского концлагеря, который располагался в годы Великой Отечественной войны на территории совхоза «Красный» в Симферопольском районе, возведут храм-часовню. Об этом в ходе заседания оргкомитета по созданию мемориального комплекса сообщил митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.

«Я считаю, что это главный объект. В этой часовне необходимо вмонтировать неугасимую лампаду и всегда там будет совершаться богослужение», – подчеркнул владыка.

По словам министра культуры АРК Алены Плакиды, планируется, что мемориальная зона будет состоять из нескольких основных компонентов – уже имеющихся обелиска, вечного огня и братской могилы, а также новых – памятника или памятного знака, посвященного замученным в концлагере детям, парка памяти и прочее.

Кроме того, в 2013 году пройдет конкурс на лучший проект мемориального комплекса, который предполагает общественное обсуждение и утверждение оргкомитета.

Напомним, в мае 2011 году территория бывшего фашистского концлагеря, находившегося в период Великой Отечественной войны на землях совхоза «Красный», объявлена решением парламента автономии историческим памятником местного значения «Концлагерь «Красный». Мирновскому сельскому совету было рекомендовано согласовать место размещения будущего памятника на территории бывшего концлагеря и принять решение по выделению земельного участка для размещения объекта.

СПРАВКА. С июня 1942 года по апрель 1944 года на территории совхоза «Красный» существовал концлагерь, где были замучены, расстреляны, умерли от голода и болезней более 8 тыс. мирных жителей.

«Крымское информационное агентство»