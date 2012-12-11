Под Одессой в часовне поселили пчел (фото)
04:49, 11 декабря 2012Православие
0
Часовня в виде пчелиного улья
Возле Свято-Введенского храма, в городе Южный, открыли необычную часовню, целый этаж которой предназначен для размещения пчелиных ульев.
Как сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ, обряд освящения совершил митрополит Одесский и Измаильский Агафангел. Часовню назвали в честь преподобных Зосимы и Савватия Соловецких – покровителей пчеловодства.
«Особенность этого сооружения заключается в том, что оно построено в виде своеобразного пчелиного улья, причем в нижнем этаже здания располагается собственно часовня, а верхняя предназначена для пчел. Владыка окропил ульи святой водой и пожелал настоятелю успехов в этой полезной деятельности», — говорится в сообщении.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter