РПЦ беспокоят современные технологии при изучении чудес

Межсоборное присутствие Русской православной церкви планирует в будущем обсудить допустимые границы использования современных технологий при изучении религиозных чудес и почитаемых верующими событий, сообщили РИА Новости в Московской патриархии.

Эта проблема попала в список тем, которые в будущем станут предметом дискуссии Межсоборного присутствия РПЦ. Список тем был рассмотрен и утвержден на заседании президиума Присутствия при участии патриарха Кирилла в ноябре.

"Очевидно, что чудо — это некое нарушение законов природы в любом случае, скажем воскрешение умершего Иисусом Христом. Очевидно, что научные технологии применялись в отношении каких-то чудес или каких-то чудотворных явлений, это уже было. Но сейчас, поскольку наука развивается очень существенно, возникает вопрос — насколько можно экспериментировать, как далеко можно заходить", — пояснил РИА Новости заместитель управляющего делами Московской патриархии архимандрит Савва (Тутунов).

Он уточнил, что речь может идти, к примеру, о генетических экспериментах над мощами святых или анализе химического состава святой воды.

"Речь не идет о том, чтобы что-то скрыть или не скрыть, или о том, что мы боимся этих технологий. Речь идет об уважении к тем же мощам", — отметил архимандрит.

Собеседник агентства пояснил, что церковь, поднимая этот вопрос, не выступает решительно против использования научных технологий для изучения каких-либо явлений, почитаемых верующими, она лишь ставит вопрос определения допустимых границ.

РИА Новости

