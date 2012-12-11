В Стамбуле впервые за 90 лет разрешено строительство православного храма
03:48, 11 декабря 2012Православие
0
Для местных православных арабов
Греческие агентства церковных новостей "Ромфея" и "Амен" со ссылкой на турецкую газету "STAR" сообщили, что муниципальный совет Стамбула дал разрешение на строительство православного храма во имя св. Стефана в районе Йешилькёй.
Это первое разрешение на сооружение новой церкви, данное турецкими властями со времени провозглашения в 1923 г. Турецкой Республики, пишет Седмица.Ru.
Прошение на строительство храма было подано православными арабами, проживающими в Стамбуле.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter