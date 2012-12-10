Православная Церковь сформулирует свою позицию по вопросу кремации

Межсоборное присутствие Русской православной церкви планирует сформулировать четкую позицию РПЦ в отношении кремации, заявил заместитель управляющего делами Московской патриархии архимандрит Савва (Тутунов).

«Это тема актуальная. Я знаю, что многих православных верующих смущает сам факт кремирования тел. Считается, что это такая нетрадиционная для христианства форма погребения», — сказал архимандрит Савва, слова которого приводит РИА Новости.

Он отметил, что сегодня у Русской православной церкви нет жестко сформулированного отношения к кремации, официально высказанного и полностью исчерпывающего эту тему. Комиссия Межсоборного присутствия по вопросам церковного права может обсудить эту проблему в ближайшие два года, сообщил он.

«Есть ситуации, когда, скажем, человек не завещал — а родственники решили кремировать. Вот как относиться к этому? То есть вопрос стоит», — добавил священнослужитель.

Также, отметил архимандрит, комиссия обсудит вопрос, связанный с отношением церкви к повторным бракам, который в последнее время также является актуальным.

Список тем для дальнейшего обсуждения комиссиями Межсоборного присутствия РПЦ был рассмотрен и утвержден на заседании президиума Присутствия при участии патриарха Кирилла в ноябре.