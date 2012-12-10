Проблемы задолженности Храма Гроба Господня в Иерусалиме урегулированы

Христианские конфессии урегулировали проблему многомиллионной задолженности за воду Храма Гроба Господня, сообщил РИА Новости секретарь Иерусалимской греко-православной патриархии Аристарх.

«Мы достигли с израильской водопроводной компанией «Гихон» договоренности, согласно которой она разблокирует наши счета в банках, а также аннулирует задолженность в девять миллионов шекелей (около 2,4 миллиона долларов), которые она нам насчитала», — сказал он.

После ареста банковских счетов по иску коммунальной компании «Гихон» священнослужители обратились за помощью к мировому сообществу и заговорили об угрозе закрытия храма.

«Мы же вместе с францисканцами и представителями армянской церкви начнем оплачивать текущие счета за воду. Это не идеальная договоренность. Наша цель состоит в том, чтобы вернуть положение, которое существовало ранее, но, видимо, это будет трудно сделать», — добавил он.

На протяжении веков храм был освобожден от налогов и коммунальных платежей, и лишь несколько лет назад израильские власти отказали ему в привилегиях.