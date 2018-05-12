Алексей Омельяненко: Когда начинается строительство храма, Господь посылает нужных людей!

В Киеве, на берегу Днепра, в 2013 году начнется строительство храмового комплекса в память о Дне Крещения Руси, в честь святого равноапостольного князя Владимира. В его структуру войдут большой приходской храм, колокольня, музей Православия, диорама, воссоздающая события 1025-летней давности. Главной особенностью комплекса станут христианские крещенские купели, аналогичные купелям на Святой Земле – на реке Иордан.

Вид со стороны реки Днепр

Комплекс разместится у подножья Киево-Печерской лавры. Организацией работ по подготовке и возведению уникального исторического сооружения в юбилейный год 1025-летия Крещения Руси занимаются сотрудники международной общественной организации «День Крещения Руси».

Проект «УНИАН-Религии» попросил рассказать о создании комплекса одного из его инициаторов – депутата Киевского городского совета, члена правления международной общественной организации «День Крещения Руси» Алексея Омельяненко.

Алексей Анатольевич, как родилась идея возведения крещенского храмового комплекса на берегу Днепра?

СОТНИ ТЫСЯЧ ПАЛОМНИКОВ ПРИЕЗЖАЮТ К ВОДАМ РЕКИ ИОРДАН И ПО ВЕРЕ СВОЕЙ ПОЛУЧАЮТ ТО, ЧТО ПРОСЯТ У БОГА

Все происходило и происходит по воле Божией… Идея строительства храмового комплекса в честь святого равноапостольного князя Владимира возникла у нас в 2007 году, во время подготовки первого, в текущем веке, празднования Дня Крещения Руси. Мы вспоминали о том, как Владимир принял Крещение, поднимали исторические материалы о днепровском крещении нашего народа, говорили с богословами и историками о цивилизационном значении Крещения Руси, которое произошло в 988 году.

Занимаясь подготовкой и проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню Крещения Руси, мы, естественно, проводили параллели между событиями крещения нашего народа – и крещением Самого Спасителя в водах священной реки Ветхого и Нового Завета – Иордане. Мы обратили внимание на два современных крещенских комплекса, построенных на берегу Иордана – на территории Израиля и Иордании, символизирующих события Крещения Господа нашего Иисуса Христа.

Поэтому уже в 2007 году мы получили благословение Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Владимира на постройку первой части будущего крещенского комплекса – храма в честь равноапостольного князя Владимира. В 2010 году на месте будущего комплекса Предстоятель освятил построенный нами храм.



Ярденит – место истока реки Иордан из Галилейского моря (Израиль)

Справка УНИАН-Религии. Со времен византийской эпохи было распространено убеждение, что в водах реки Иордан люди получают исцеление болезней души и тела. Иордан был границей Земли Обетованной, он многократно упоминается в Ветхом Завете. Первое чудо произошло, когда израильтяне с Ковчегом Завета посуху перешли Иордан под руководством Иисуса Навина, напротив Иерихона (Нав.3:15-17). Иордан переходили посуху пророки Илия (4Цар.2:8) и Елисей (4Цар.2:14). Елисей чудесным образом исцелил Неемана, повелев ему омыться в реке (4Цар.5:8-14). Согласно Новому Завету, Иисус Христос принял крещение в реке Иордан от Иоанна Крестителя.

В этих местах паломники могут проникнуться христианском духом, ощутить атмосферу традиций, сохранившихся на месте Крещения Иисуса Христа. Люди могут помолиться и совершить омовение в водах реки Иордан.

Как известно, Ярденит не является историческим местом Крещения Иисуса Христа. Паломники, посещающие Святую Землю, всегда хотели окунуться, а некоторые – принять крещение в священных водах Иордана. Для этих целей правительство Израиля выделило место, где был построен комплекс.

Омовение в святых водах реки Иордан

Позже, в результате археологических раскопок на территории Хашемитского королевства, международная группа ученых пришла к выводу, что место Крещения находится в поселке Вади аль-Харар, в Иордании. Раскопки проходили вдоль восточного берега реки Иордан, недалеко от места впадения в Мёртвое море. Место Крещения оказалось на сорок метров восточнее сегодняшнего Иордана, так как в V веке река изменила русло.

По другой, более ранней версии, место Крещения расположено неподалеку от Вади аль-Харар на западном берегу реки Иордан, на территории Израиля, в окрестностях Каср-эль-Яхуд (Палестинская автономия).

Но на самом деле описание того места, где был крещен Христос, содержится только в Евангелии от Иоанна. В нем говорится, что Иоанн Креститель проповедовал и крестил недалеко от селения Вифания на верхнем Иордане. ВИДЕО

Место Крещения Иисуса Христа, поселок Вади аль-Харар, Иордания.

Мне кажется, неважно, по какую сторону Иордана находится человек, будет он в местечке Ярденит или на 150 метров выше или ниже... В день Крещения Господня, 19 января, во время молебна, возглавляемого Иерусалимским Патриархом Феофилом, ежегодно происходит чудо: воды реки Иордан поворачиваются вспять и текут в противоположную сторону. Это подтверждает присутствие Божией благодати в водах реки Иордан. Сотни тысяч паломников приезжают к Иордану, и, окунувшись, по вере своей получают то, что просят у Бога.

На мемориальной стене у входа в Ярденит на разных языках написано: «И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на Него. И глас был с небес: Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мк. 1, 9-11)

Киевский храмовый комплекс с христианскими крещенскими купелями разместится у подножья Киево-Печерской лавры. Насколько эта территория соответствует историческому месту крещения киевлян? На какие научные источники вы опираетесь?

Мы обсуждали вопрос, насколько выбранное нами место соответствует действительному. Многие историки говорят о том, что место Крещения было там, где река Почайна впадала в Днепр. Это территория Подола. На этом месте возведена Ильинская церковь, действующая и поныне.

К сожалению, мы не можем возвести храмовый комплекс на Набережном шоссе. Такой возможности нет ни в архитектурном, ни в техническом плане. Мы изучили карту Киева и обратили внимание на Старонаводницкий парк. Это место полностью соответствует нашему замыслу.

Во-первых, это место расположено у подножия Лавры. Во-вторых, там уже есть памятник основателям Киева – символ столицы, известный не только киевлянам, но и гостям города.

Макет диорамы "День Крещения Руси"

Справка УНИАН-Религии. Согласно «Повести временных лет», в 6496 году «от сотворения мира» (то есть приблизительно в 988 году) Киевский князь Владимир Святославич принял решение креститься от Константинопольской Церкви. После чего духовенство, присланное Константинопольским Патриархом Николаем II Хрисовергом, крестило киевских людей в водах Днепра и (или) Почайны. Согласно летописи, князь во время крещения своего народа вознёс следующую молитву:

Боже великий, сотворивый небо и землю! При́зри на новыя люди сия и даждь им, Господи, уведети Тебе, истиннаго Бога, якоже уведеша Тя страны христианския, и утверди в них веру праву и несовратну, и мне помози, Господи, на супротивнаго врага, да надеяся на Тя и Твою державу, побежю козни его!

НАДЕЕМСЯ, ЭТО МЕСТО СТАНЕТ КРЕЩЕНСКОЙ КУПЕЛЬЮ ДЛЯ ВСЕГО ПРАВОСЛАВНОГО НАРОДА

После регистрации брака молодожены, как правило, возлагают цветы к памятнику основателям Киева. Это стало уже доброй традицией. Памятник находится в ста метрах от будущего крещенского комплекса…

Да, это уже добрая традиция, и мы уверены, что многие молодожены примут решение и о венчании, и о крещении своих будущих детей в храмовом комплексе на берегу Днепра!

Возле будущего храма нет жилого массива, при этом неподалеку расположена лавра. Кто, по-вашему, станет прихожанами нового храма?

Это будут как воцерковленные люди, так и люди невоцерковленные. Основная миссия данного проекта – просветительская, миссионерская. Придя туда, люди однозначно будут соприкасаться и с церковной историей, и с историей нашего государства, и с историей всей восточнославянской цивилизации. Если хотя бы в нескольких душах произойдет переворот, и какой-то человек обратится к Богу, и иначе – по закону Божьему начнет воспринимать мир, считаю, это будет большим благом для него, и для окружающих.

КОГДА НАЧИНАЮТ СЛУЖИТЬ БОЖЕСТВЕННУЮ ЛИТУРГИЮ – ВСЕ ВОКРУГ ПОКРЫВАЕТСЯ БЛАГОДАТЬЮ

Идея замечательная, но не боитесь ли вы, что место станет слишком светским, даже «попсовым»? Например, сейчас там частенько можно увидеть хмельных гостей…

В Киеве есть новые храмы, построенные в парках, где люди привыкли отдыхать.

И отдыхать по-разному… в парках, люди часто пьют пиво, оставляют после себя мусор. Но замечено: как только возводится храм, тут же люди приступают к благоустройству территорию вокруг. Появляются мамочки с детьми, все благообразуется. Как только в церкви начинают служить Божественную литургию – все вокруг тоже покрывается благодатью. И все вокруг храма становится красиво, чинно, благородно.

А для людей невоцерковленных комплекс будет нести большое культурно-историческое значение.

Фасады комплекса

Согласно традиции Ярденита, паломникам запрещено окунаться в воды святой реки Иордан в купальниках. Обстановка там очень благочестивая и трогательная. Для омовения предлагается приобрести специальную белую рубашку. Будете ли вы придерживаться этой традиции?

Будем обязательно! Это будет своего рода даже туристическая атрибутика. В Ярдените продаются четыре-пять видов таких рубашек. Они очень красивые, изготовлены в виде туник, с нанесенным изображением Крещения Господня. У меня их несколько. Всякий раз, когда окунаюсь в реке Иордан, оставляю на память. Кстати, замечено – если в этой рубашке окунуться, потом, когда человеку бывает тяжело, можно надеть ее, помолиться и получить облегчение.

По традиции, в реку Иордан окунаются семь раз, погружаясь с головой. («И пошел он и окунулся в Иордане семь раз, по слову человека Божьего, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился. – 4 Цар., 5:14 ). Если окунаться на Крещение, зимой, необходим комфорт…

У нас климатические условия не такие, как в Израиле, где температура ниже минус 2 градусов не опускается. У нас бывает и минус 20. Мы это учитываем.

Это будет комфортное место. Для желающих совершить омовение в Днепре или совершить крещение в днепровских водах, в комплексе будут комфортабельные раздевалки.

Что планируется разместить в музее Православия? Какие там будут экспонаты?

Важной частью музея станет диорама Крещения Руси, воссоздающая события 988 года. Своими размерами она будет, как диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года» в Севастополе, известная как самая большая в мире. Конечно, мы будем использовать новейшие визуальные технологии.

Что касается экспонатов, надеемся, нам удастся найти понимание с музеями, будем размещать у нас выставки, экспозиции. У нашей организации много друзей, занимающихся музейным делом, коллекционированием…

ХРАМ НУЖЕН, ЧТОБЫ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ ПРИШЛО К БОГУ

Что в комплексе будет еще, кроме храма и музея?

Колокольня, трапезная, небольшой сувенирный магазин.

Мы внесли в проект аллею исторических личностей, где будут размещены фрески или мозаичные изображения людей, в том числе и святых, сыгравших значительную роль в становлении Киевской Руси, в православной жизни нашего народа. Такого больше нигде нет, и это станет еще одной изюминкой проекта.

Центральный вход в храм

Довольно масштабный проект… Есть ли где-нибудь еще подобные комплексы?

Комплексов, подобных нашему, точно нигде нет, он уникален.

Особо отмечу роль автора проекта храма, архитектора Андрея Миргородского, у которого, как мне кажется, дар от Бога. Андрей предложил создать этот комплекс в виде креста, если смотреть на комплекс сверху.

К храму, прежде всего, должен быть комфортный доступ. Тем более, что мы строим не монастырь. Это будет, как я говорил, большой приходской храм. У нас в Киеве такого большого приходского храма пока нет.

У нашей организации и проекта есть духовник – это настоятель монастыря Свято-Покровской Голосеевской пустыни архимандрит Исаакий. Проект создан как результат обсуждения со многими людьми, в том числе и с духовенством. Проект благословлен Предстоятелем Украинской Православной Церкви Блаженнейшим Митрополитом Владимиром. На сегодня нам кажется, что этот проект достаточно совершенен для того, чтоб именно в таком виде начинать его реализацию.

Вы отметили, что храмовый комплекс также будет выполнять просветительскую и туристическую функции…

Как туристическая доминанта он, безусловно, будет выделяться даже в таком большом туристическим центре, каким является Киев.

И составит конкуренцию Киево-Печерской лавре?

Абсолютно нет. Лавра основана в 1051 году, при князе Ярославе Мудром и является одним из самых древних монастырей Киевской Руси.

Наш храм новый, хотя он будет простроен в древнерусском стиле. Но мы претендуем и на то, что это будет знаковый объект и с культурно-просветительской точки зрения.

Мы строим символ. Символ нашей веры, истории и народа.

Может быть, это место войдет у туристов в список обязательных для посещения: посетить Владимирскую горку, пройтись по Андреевскому спуску, приехать в лавру и спуститься к храмовому комплексу, чтобы окунуться в воды Днепра…

Традиция места – вполне может быть. Надеюсь, многие гости Киева захотят там побывать!

Интерьер будущего храма

КОГДА НАЧИНАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМА, ГОСПОДЬ ПОСЫЛАЕТ НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ

Слышала о том, что принять участие в строительстве сможет каждый желающий.

Как правило, когда начинается строительство храма, Господь посылает нужных людей.

Мы очень хотим, чтобы этот храм был построен именно так – всем миром. Это, и по сути, и по содержанию – народный проект, а значит и строить должен сам народ. Если кто-то захочет принять участие в строительстве, вложив свой физический труд, такая возможность будет обязательно. Но набирать волонтеров будем на участки работ, которые не требуют профессиональных навыков. Возможно, это благоустройство территории, помощь в качестве разнорабочих.

Если придут профессионалы, им тоже дело найдется. Если хотите, приезжайте, размещайтесь, работайте, Бог в помощь. К участию в строительстве мы приглашаем студенческую молодежь и поэтому на время каникул, для молодых строителей мы оборудуем международный молодежный лагерь – палаточный городок на Трухановом острове, что не далеко от места будущей стройки.

У каждого будет возможность заложить в стену храма свой кирпичик?

Да, и эту возможность мы считаем самой важной и главное – объединяющей людей.

За какой помощью Вы еще обращаетесь к людям сегодня?

Просьба ко всем православным христианам молиться о том, дабы Господь управил, чтобы все задуманное осуществилось.

У нас есть идея международного телемарафона. Как только будет решен вопрос с оформлением разрешительной документации, мы его проведем.

Может быть, он будет круглосуточным. На нем мы расскажем всему православному миру об инициативе строительства, объявим о сборе средств и о волонтерской деятельности.

В завершение хочу еще раз отметить, что мы делаем не исключительно церковный проект. Да, он в первую очередь – церковный, но большей частью, наверное, культурный. Одна из наших целей – привлечение людей, которые любят свою историю, не равнодушны к христианству, но пока находятся вне церковной среды.

Уверен, что все люди, которые примут участие в строительстве и реализации этого проекта, по его завершении почувствуют, что жизнь проживается не напрасно!

Уповаем на Бога, Господь все управит!

Беседовала Ярослава Парака – для «УНИАН-Религии»

