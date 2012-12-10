В Гонконге отметили памятные даты православного присутствия в Китае

6-7 декабря 2012 года в Гонконге прошли мероприятия, приуроченные к празднованию 300-летия присутствия в Китае Российской духовной миссии. В программе мероприятий — конференция, книжная ярмарка, круглый стол и праздничные богослужения.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла для участия в торжествах в Гонконг прибыли викарий Хабаровской епархии, проректор Хабаровской духовной семинарии епископ Бикинский Ефрем и сотрудник Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Д.И. Петровский.

5 декабря 2012 года состоялась встреча епископа Ефрема, настоятеля прихода святых апостолов Петра и Павла в Гонконге протоиерея Дионисия Поздняева и Д.И. Петровского с генеральным консулом России в Гонконге В.А. Калининым. На встрече обсуждались вопросы духовного попечения о российских соотечественниках, временно или постоянно проживающих в Гонконге.

6 декабря 2012 года в Институте китайско-христианских исследований в Гонконге прошла конференция, приуроченная к празднованию 300-летия православного присутствия в Китае. Встреча началась с молитвы. С приветственным словом к собравшимся обратился епископ Ефрем.

За Литургией, молитвословия которой звучали на церковно-славянском, английском и китайском языках, были вознесены молитвы об упокоении души новопреставленного Блаженнейшего Патриарха Великой Антиохии и всего Востока Игнатия IV.

В Китайском университете Гонконга после совершения благодарственного молебна епископ Ефрем открыл выставку православной литературы на китайском языке.

Архипастырь вручил памятные знаки Петропавловского прихода тем, кто особо потрудился для развития деятельности Православной Церкви в Китае. Он также передал в библиотеку университета иллюстрированный альбом «Православие в Китае» на русском и китайском языках, подготовленный Отделом внешних церковных связей Московского Патриархата совместно с Институтом Дальнего Востока.

В экспозиции было представлено около 60 наименований книг; в рамках выставки прошел круглый стол, посвященный теме работы над русско-китайским словарем православной лексики, а также состоялась презентация нескольких новых изданий.

Гости торжеств посетили бывшее колониальное кладбище Гонконга, где на могиле первого настоятеля Петропавловского прихода протоиерея Димитрия Успенского епископ Бикинский Ефрем отслужил заупокойную литию. А в старейшем христианском здании Гонконга — кладбищенской часовне — иерарх совершил панихиду о погребенных здесь православных соотечественниках.

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