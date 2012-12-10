Делегация РПЦ приняла участие в отпевании Антиохийского Патриарха

9 декабря 2012 года делегация Русской Православной Церкви во главе с председателем Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополитом Волоколамским Иларионом приняла участие в траурных мероприятиях по случаю кончины Блаженнейшего Патриарха Великой Антиохии и всего Востока Игнатия IV.

Чин отпевания в соборе святителя Николая Чудотворца в бейрутском районе Ашрафия возглавили Святейший Патриарх Константинопольский Варфоломей, Блаженнейший Архиепископ Кипрский Хризостом, Блаженнейший Архиепископ Албанский Анастасий.

Митрополит Волоколамский Иларион огласил адресованное архиереям, клирикам и мирянам Антиохийского Патриархата послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Свои соболезнования членам Священного Синода Антиохийской Православной Церкви также выразил Президент Ливана М. Сулейман.

Почетным председателем Папского совета по культуре кардиналом Полем Пупаром было оглашено соболезнование Папы Римского Бенедикта XVI.

Затем траурная процессия, в которую вошли члены Священного Синода Антиохийской Православной Церкви, с гробом ее почившего Предстоятеля направилась из Бейрута в Дамаск.

В понедельник 10 декабря тело Патриарха Игнатия будет торжественно погребено в усыпальнице Антиохийских Патриархов, расположенной на территории Успенского Патриаршего собора в исторической части Дамаска.

Вечером 9 декабря делегация Русской Православной Церкви отбыла из Бейрута в Россию.

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